人民网北京4月16日电 （记者杨曦）16日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，当前居民消费价格指数运行总体平稳，从未来走势看，CPI有望在低位温和回升。

3月份，CPI环比回落1.0%，同比增长0.1%。盛来运分析，主要是因为春节过后价格季节性回落，食品价格、旅游等服务类价格明显回落。总体上，从季度来看，居民消费价格指数运行总体平稳，扣掉能源和食品价格以后核心CPI指数为0.7%，与去年四季度基本持平。从CPI指数本身来讲，去年四季度几个月CPI是负的，四季度平均CPI是负的0.3%，而今年一季度CPI同比持平。从环比角度看，今年一季度比去年四季度环比还是提升了0.3个百分点，这跟经济回升向好运行态势是一致的。

“从未来走势看，我们认为CPI会在低位缓慢回升。”盛来运表示，“一方面是经济持续向好，总需求在回升，这对支撑CPI回升是一个很重要的基本面因素。另外，部分农产品价格也到了价格调整拐点，比如生猪价格。接下来的假日消费，包括五一节等还会继续带动旅游相关出行类消费价格回暖。另外，还有一些推动需求回暖的因素，都会对物价回升带来一定影响。总的判断是，价格有望在低位温和回升。”

(责编：杨曦、吕骞)

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