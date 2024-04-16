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一季度全国固定资产投资同比增长4.5%

2024年04月16日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，2024年1—3月份，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%，增速比1—2月份加快0.3个百分点。

其中，制造业投资增长9.9%，增速加快0.5个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.5%，增速加快0.2个百分点。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.14%。2024年1—3月份，民间固定资产投资51597亿元，同比增长0.5%。

分产业看，第一产业投资1804亿元，同比增长1.0%；第二产业投资33213亿元，增长13.4%；第三产业投资65025亿元，增长0.8%。第二产业中，工业投资同比增长13.4%。其中，采矿业投资增长18.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长29.1%。第三产业中，铁路运输业投资同比增长17.6%，航空运输业投资增长35.4%，水利管理业投资增长13.9%。

分地区看，东部地区投资同比增长5.7%，中部地区投资增长4.1%，西部地区投资增长1.4%，东北地区投资增长9.6%。分登记注册类型看，内资企业投资同比增长4.4%，港澳台企业投资增长7.1%，外商企业投资下降10.4%。

一季度，高技术产业投资保持较快增长态势。高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%、12.7%。高技术制造业中，航空航天器及设备制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长42.7%、11.8%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长24.6%、16.9%。

(责编：杨曦、吕骞)
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