原标题：伊利集团董事长潘刚代表内蒙古企业发出质量倡议

为深入落实党中央、国务院加快质量强国建设决策部署，推动质量强区战略深入实施和质量提升行动扎实开展，4月15日，内蒙古自治区质量会议在呼和浩特市召开。会上，伊利集团董事长、总裁潘刚作为自治区企业代表发出倡议，希望全区企业筑牢品质基石，把自治区产品和服务质量提到新的水平。

潘刚提出五点倡议，一是落实企业主体责任，筑牢质量管理基础防线；二是推动提升产品质量，提高产业质量竞争水平；三是始终坚持科技创新，加快发展新质生产力；四是发挥示范引领作用，提升产业集群质量引领力；五是切实履行社会责任，争创国内外知名品牌。通过筑牢质量管理基础，为内蒙古自治区企业创新发展、提升品牌影响力形成有力支撑。潘刚表示，始终坚持品质思维的企业，才能稳健长久地发展；唯有用品质思维塑造的企业品牌，才能枝叶常青。

多年来，伊利始终坚守“伊利即品质”的企业信条，视品质如生命，致力于生产100%用心、100%安全、100%健康的乳制品。伊利不断探索前沿的质量管理标准和品质技术，率先将全球先进的“金标认证”实践于全产业链各个环节：

在生态智慧牧场，奶牛从出生起就建立养殖档案，牧场员工通过伊利大数据分析应用平台，对奶牛实现精准饲喂、科学管理；

在摆着各式精密仪器的检验室，检验员们紧盯数据，面对80多个检验单元、总数达1000多项的检验项目，他们谨终如始，一丝不苟；

在现代化智能工厂，自动化生产线高速运转，中控室里，工作人员通过信息化系统牢牢把好生产制造环节的品质关，不放过任何影响品质的“蛛丝马迹”……

产业链上的每个人都是伊利品质的“守门人”，也是成就“全满贯”乳企的主力军。从省市级质量奖到全国质量奖再到亚洲质量卓越奖，从省科技进步奖到国家科技进步奖再到国际乳品联合会的食品安全创新奖，这些极具影响力的赞誉，验证了伊利卓越的品质管理实力。

随着高质量供给齿轮的加速转动，乳业龙头伊利正引领一场波澜壮阔的品质变革，通过驱动管理、技术等强力引擎，铸就世界一流的品质管理实力，持续推动“质量强国”建设，实现让世界共享健康的梦想！

(责编：董童、李源)

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