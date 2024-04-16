新华社北京4月16日电（记者任军、李延霞）记者16日从国家金融监督管理总局获悉，三部门近日联合发布文件，要求持续提升制造业中长期贷款占比，丰富制造业金融产品供给，推动金融支持制造业发展实现质的有效提升和量的合理增长。

金融监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》提出，要围绕新型工业化重点任务，着力支持产业链供应链安全稳定、产业科技创新发展、产业结构优化升级、工业智能化和绿色化发展，持续加大金融支持力度，优化金融服务模式，增强金融专业化能力。

通知提出，要单列制造业信贷计划，明确支持重点和任务目标，推动更多信贷资源支持制造业发展，持续提升制造业中长期贷款占比。

在保险领域，通知提出，要积极对接制造业企业风险保障和风险管理需求，推进知识产权保险、研发费用损失险等承保业务，支持产品研发和应用。完善费率调节机制，优化承保理赔流程，持续推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制。

通知要求，银行业金融机构要坚持自主决策、独立审贷、自担风险原则，做实贷款“三查”，落实好还款来源，严格制造业贷款分类，真实反映风险情况。

三部门有关司局负责人在回答记者提问时表示，通知的制定进一步明确制造业金融服务重点任务，引导银行保险机构把金融支持制造业高质量发展摆在更加突出位置，将更好助力制造强国建设和推进新型工业化。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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