人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度国内生产总值296299亿元，同比增长5.3%——

中国经济开局良好（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年04月17日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　徐 骏作（新华社发）

　　国家统计局4月16日发布的数据显示，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6%；第三产业增加值174915亿元，增长5%。

　　国家统计局副局长盛来运说，一季度，政策效应不断显现，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。

　　

　　延续回升向好态势

　　农业（种植业）增加值同比增长3.8%，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业增加值同比增长5%……一季度，不少关键指标呈现出积极信号。

　　在16日举行的国新办新闻发布会上，盛来运说，一季度经济运行指标数据，可以用四个关键词来评价。

　　一是持续回升。从三大需求来看，今年一季度投资、消费、进出口几个指标增长总体稳定，稳中有升。固定资产投资一季度同比增长4.5%，去年全年增长3%，提升1.5个百分点。社会消费品零售总额增长4.7%，服务零售增长10%。进出口增长5%，创6个季度以来新高。

　　二是起步平稳。一季度城镇调查失业率平均值为5.2%，比去年同期下降0.3个百分点。居民消费价格指数与去年一季度持平，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.7%。从增长、就业、通胀、国际收支这四大宏观指标来看，一季度经济运行态势总体稳定，起步平稳。

　　三是稳中有进。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比去年四季度加快2.6个百分点；单位GDP能耗同比下降0.1%；全国居民人均可支配收入11539元，扣除价格因素实际增长6.2%……这些指标说明，高质量发展继续取得新进展。

　　四是开局良好。中国经济运行的稳定性、协调性增强，市场活力增强，市场经营主体信心持续提升。制造业采购经理指数（PMI）3月份重新回到景气区间，为50.8%，说明整个经济持续延续回升向好态势。

　　内外需都有积极变化

　　在一季度经济数据中，工业经济亮点备受关注。盛来运分析，这其中有多重原因。

　　一方面，内外需都有回暖的积极变化。从外需的情况来看，一季度出口比预期好，一季度出口57378亿元，同比增长4.9%。从内需角度来讲，去年一年消费品制造业增加值都持续低位运行，今年一季度消费品增加值增长4.2%，回升了4个百分点以上。这些因素支撑了工业经济增长。

　　另一方面，工业回暖与近期政策推动有关。中央出台了大规模设备更新改造和消费品以旧换新的政策，一定程度上增强了企业信心。一季度，规模以上高技术制造业增加值增长7.5%，比规模以上工业增速高1.4个百分点。“从去年到今年，尤其是今年以来，各地区各部门出台了一系列支持实体经济发展的政策措施，而且各地加快政策落实，这些对增强企业生产的动力、改善企业发展的环境、提升企业发展的信心都产生了积极效果。”盛来运说。

　　东吴证券首席宏观分析师陶川认为，考虑到2023年同期基数并不低的情况下，第一季度经济增长5.3%这个成绩并不容易。尽管3月份规模以上工业增加值环比小幅下降，但从整个一季度来看，今年工业生产表现强于2023年。

　　中国宏观经济研究院研究员郭丽岩说，从一季度数据来看，当前中国在进一步巩固内需对经济增长拉动作用的同时，外需支撑力在增强。

　　加大对实体经济支持力度

　　一季度国民经济开局良好，为实现全年目标任务打下了较好基础。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固。

　　“核算是所有行业增加值的一个汇总，是一个反映总体情况的指标。从恢复程度来看，中小微企业的恢复不如大企业，经济恢复存在不平衡性。”盛来运说，下一步在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的这个特点，尤其是要关注中小微企业的发展。

　　盛来运说，中国经济现在处于转型发展的新阶段，一部分传统产业确实需要调整。接下来，政策还要继续加大对实体经济发展的支持力度，加快培育新型产业，尤其要加大技术创新，统筹好传统产业的技术改造、新产业的发展和未来产业的培育。

　　值得注意的是，新投资新基建继续呈现良好发展势头。一季度，高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%、12.7%。5G基站、东数西算、光纤通信等一系列新基础设施加快落地。

　　盛来运说，目前来看，支撑经济继续回升向好的积极因素累积增多，预计经济会延续恢复向好态势。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：开发适应制造业特点的信贷产品和服务
　　人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》在提升制造业金融服务专业化水平方面提出了三点工作要求。…
三部门：加大对基础零部件等薄弱领域金融支持力度
　　人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》（以下简称《通知》）。有关司局负责人表示，《通知》坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性有效性。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部