本报记者 王俊岭

徐 骏作（新华社发）

国家统计局4月16日发布的数据显示，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6%；第三产业增加值174915亿元，增长5%。

国家统计局副局长盛来运说，一季度，政策效应不断显现，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，开局良好。

延续回升向好态势

农业（种植业）增加值同比增长3.8%，全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，服务业增加值同比增长5%……一季度，不少关键指标呈现出积极信号。

在16日举行的国新办新闻发布会上，盛来运说，一季度经济运行指标数据，可以用四个关键词来评价。

一是持续回升。从三大需求来看，今年一季度投资、消费、进出口几个指标增长总体稳定，稳中有升。固定资产投资一季度同比增长4.5%，去年全年增长3%，提升1.5个百分点。社会消费品零售总额增长4.7%，服务零售增长10%。进出口增长5%，创6个季度以来新高。

二是起步平稳。一季度城镇调查失业率平均值为5.2%，比去年同期下降0.3个百分点。居民消费价格指数与去年一季度持平，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.7%。从增长、就业、通胀、国际收支这四大宏观指标来看，一季度经济运行态势总体稳定，起步平稳。

三是稳中有进。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比去年四季度加快2.6个百分点；单位GDP能耗同比下降0.1%；全国居民人均可支配收入11539元，扣除价格因素实际增长6.2%……这些指标说明，高质量发展继续取得新进展。

四是开局良好。中国经济运行的稳定性、协调性增强，市场活力增强，市场经营主体信心持续提升。制造业采购经理指数（PMI）3月份重新回到景气区间，为50.8%，说明整个经济持续延续回升向好态势。

内外需都有积极变化

在一季度经济数据中，工业经济亮点备受关注。盛来运分析，这其中有多重原因。

一方面，内外需都有回暖的积极变化。从外需的情况来看，一季度出口比预期好，一季度出口57378亿元，同比增长4.9%。从内需角度来讲，去年一年消费品制造业增加值都持续低位运行，今年一季度消费品增加值增长4.2%，回升了4个百分点以上。这些因素支撑了工业经济增长。

另一方面，工业回暖与近期政策推动有关。中央出台了大规模设备更新改造和消费品以旧换新的政策，一定程度上增强了企业信心。一季度，规模以上高技术制造业增加值增长7.5%，比规模以上工业增速高1.4个百分点。“从去年到今年，尤其是今年以来，各地区各部门出台了一系列支持实体经济发展的政策措施，而且各地加快政策落实，这些对增强企业生产的动力、改善企业发展的环境、提升企业发展的信心都产生了积极效果。”盛来运说。

东吴证券首席宏观分析师陶川认为，考虑到2023年同期基数并不低的情况下，第一季度经济增长5.3%这个成绩并不容易。尽管3月份规模以上工业增加值环比小幅下降，但从整个一季度来看，今年工业生产表现强于2023年。

中国宏观经济研究院研究员郭丽岩说，从一季度数据来看，当前中国在进一步巩固内需对经济增长拉动作用的同时，外需支撑力在增强。

加大对实体经济支持力度

一季度国民经济开局良好，为实现全年目标任务打下了较好基础。但也要看到，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固。

“核算是所有行业增加值的一个汇总，是一个反映总体情况的指标。从恢复程度来看，中小微企业的恢复不如大企业，经济恢复存在不平衡性。”盛来运说，下一步在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的这个特点，尤其是要关注中小微企业的发展。

盛来运说，中国经济现在处于转型发展的新阶段，一部分传统产业确实需要调整。接下来，政策还要继续加大对实体经济发展的支持力度，加快培育新型产业，尤其要加大技术创新，统筹好传统产业的技术改造、新产业的发展和未来产业的培育。

值得注意的是，新投资新基建继续呈现良好发展势头。一季度，高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.8%、12.7%。5G基站、东数西算、光纤通信等一系列新基础设施加快落地。

盛来运说，目前来看，支撑经济继续回升向好的积极因素累积增多，预计经济会延续恢复向好态势。

(责编：卫嘉、白宇)

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