本报记者 李 贞

朱慧卿作（新华社发）

4月14日，观众在海南省举办的第四届中国国际消费品博览会华为展台参观。

新华社记者 杨冠宇摄

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

根据《方案》要求，将重点更新哪些设备及消费品？要如何激发消费者以旧换新的积极性？换新后，旧物又该如何处理呢？

换新换什么？

《方案》提到，实施设备更新行动，包括推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平等。根据《方案》提出的要求，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

绿色、高端、智能、安全成为设备更新升级的新方向。

今年初，山东统一陶瓷科技有限公司实施窑炉数字化车间升级项目，将智能传感器技术、智能集成技术融入生产环节，并引进节能设备和绿色能源技术。该公司相关负责人介绍，设备升级后，车间将在减少能源消耗的同时，提升生产效率，在市场竞争中占据更多优势。

江苏沙钢钢铁有限公司是一家冶金企业。当前，该公司的新产线正在加速建设中。

据介绍，传统热轧生产线一般长800米到1200米，但沙钢钢铁有限公司新安装的超薄带生产线长度仅50米，能减少95%燃料消耗，减少80%水耗，碳排放只有传统生产线的四分之一。“钢水流到轧线后，大概不到0.1秒就能够凝固，30秒就形成钢卷。”沙钢钢铁有限公司总经理施一新表示，超薄带生产线既节能又能提升产品质量，由其生产出的产品强度能达到1500兆帕。

中国信息通信研究院院长余晓晖认为，推动工业领域大规模设备更新，有利于拉动有效投资，促进技术的进步；同时也有利于推动先进产能比重的持续提升，促进产业提质升级，有助于加快培育形成发展新质生产力。

与百姓生活息息相关的市政基础设施设备也是《方案》提到的一项更新重点。

前不久，在安徽省合肥市蜀山区笔架山街道翠庭园社区九重锦园小区，7部老旧电梯完成了换新。

更换存在安全隐患的老旧电梯是许多小区居民的心愿，但此前，更新电梯面临着不少难题，比如资金困难、业主意见不统一等。为此，笔架山街道和翠庭园社区共同成立了协调小组，全程指导九重锦园小区业主委员会申请支取住宅专项维修资金；同时，还组织网格员上门收集居民诉求，并依托“周末议事厅”等平台，对存分歧的细节问题进行协商。最终，在多方共同努力下，该小区顺利完成老旧电梯换新，为更多地区开展电梯换新工作提供了可借鉴的经验。

消费品以旧换新是《方案》提出的另一大重点行动，包括汽车、家电产品以旧换新，以及家装消费品换新等。《方案》要求，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

在北京市朝阳区的一处汽车销售中心，记者见到了前来选购某品牌新能源汽车的王先生。“我家里现在用的是一辆燃油车，已经开了十几年。这次换车我在考虑换一辆油电混合动力的新能源车。”王先生说，现在，新能源汽车操作越来越智能，驾驶体验也很好，对自己来说很有吸引力。

数据显示，2023年，中国汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，其中很多产品使用年限较长，有很大的潜在更新需求。对汽车、家电、家装市场而言，以旧换新将成为在存量中挖掘增量的有效举措。

“随着发展阶段变化，消费品存量更新换代需求正不断提升。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青认为，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施消费品以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变。“以旧换新不是简单的同类产品置换，而是更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势。通过以旧换新支持居民消费转型升级，让节能、环保、智能的高质量产品进入居民生活，有利于改善百姓生活品质，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。”

都有啥优惠？

推动设备更新和消费品以旧换新，需要激发企业升级改造的意愿，并为消费者购买新产品提供更多实惠。《方案》提出多项政策安排，包括加大财政政策支持力度、完善税收支持政策、优化金融支持、加强要素保障、强化创新支撑等。

不少地方已相继出台相关政策，支持以旧换新。

重庆市发展改革委印发的《关于恢复和扩大消费的若干措施》提出，支持老旧汽车更新消费，鼓励有条件的区县制定汽车以旧换新政策，联合汽车生产商、经销商举办汽车以旧换新活动，开展汽车更新补贴。

湖南省近期召开会议，研究部署推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，提出积极争取国家专项支持经费，统筹中央和省市财政资金，整合生产、销售企业和金融平台资源，打通政策落实堵点卡点。

广东省日前就推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作召开电视电话会议，提出分类分步抓好大规模设备更新和消费品以旧换新各项工作，要求坚持“政府支持、企业让利”相结合，大力开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”活动。

上海市在3月30日至12月31日期间，实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，针对16大类一级能效家电产品，消费者按照成交价格的10%享受一次性立减补贴。计算机、打印机、空气净化器、电饭煲、微波炉、电磁炉、电风扇、净水机等8种品类，首次进入上海绿色智能家电消费补贴名录。

许多商家积极为顾客以旧换新提供相应补贴。

京东集团相关负责人表示，今年京东在数码品类推出了“以旧换新专项扶持计划”，整合30亿补贴以旧换新；在汽车品类上，联合多个品牌共同投入5亿元，助力汽车以旧换新，并推出“轮胎以旧换新”计划，推动行业绿色低碳循环发展。

苏宁易购与海尔、美的、海信等30多家家电生产企业合作，开启新一轮以旧换新活动，推出支付立减10%、最高补贴5000元等优惠活动。苏宁易购相关负责人介绍，该活动将持续到5月5日，其间，消费者在苏宁易购门店或线上渠道均可参加。

记者走进北京市朝阳区一家苏宁易购门店，看到许多展台都在显眼处张贴着标有“以旧换新”字样的海报。销售员向记者介绍，最近来选购电器的顾客中，有六七成都会参与以旧换新活动。“目前最受欢迎的家电产品，都是科技含量比较高的，比如能用手机遥控的智能电视，节能效果升级的智能空调等。”苏宁易购的统计数据显示，今年一季度，智能家电以旧换新订单量对比同期显著提升。春季家装节期间，智能空调销售同比增幅超150%，中央空调增幅超190%。

车企也推出以旧换新活动，期待以此来提振销量。

一汽红旗品牌表示，自4月1日起，推出最高5万元置换补贴，置换范围涵盖一汽集团旗下所有乘用车品牌，报废车也享受置换同等力度补贴。

奇瑞汽车推出百亿补贴置换季，活动方案包括限时指定车型购置税全免、以旧换新至高抵3万元等优惠。

蔚来汽车宣布，为响应消费品以旧换新行动，推出最高10亿元油车置换补贴，适用于该品牌2024款车型。4月1日起，油车用户置换蔚来新车，将获得额外1万元的选装基金补贴。

政策的支持和商家的响应，有利于调动消费者以旧换新的积极性。王青认为，有效启动和持续推动消费品以旧换新，一方面需坚持中央和地方联动，统筹支持全链条各环节，实现产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策，惠及更多消费者。同时，也要以便捷和实惠为导向，综合运用消费补贴、消费券、消费贷款贴息等多种政策工具，积极发挥互联网平台渠道优势等。

旧物咋处理？

以旧换新后，换下来的旧物该如何处置、可以交给哪里回收，是众多消费者关心的问题。这既影响消费体验，也关系到以旧换新工作的可持续性。

针对这一问题，《方案》提出实施回收循环利用行动。具体包括完善废旧产品设备回收网络；支持二手商品流通交易；有序推进再制造和梯次利用；推动资源高水平再生利用等。

以废旧家电回收和处理为例，当前，中国已建立起相应的回收处理体系，但目前废旧家电通过正规渠道回收，实现环保拆解和再回收的比例仅占20%左右。因此，有必要继续推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，畅通资源循环利用链条。

顺畅的循环经济产业链条，可以带来可观的经济效益。

以旧换新后，被收走的旧家电将被统一运往指定的环保拆解公司进行拆解分类处理。拆下的零部件将继续转运到下一个环节，其中的铜、铝、稀有金属等物质，经过深加工处理后，将重新变成可使用的原材料，得到循环利用。

湖南省汨罗市就集聚了百余家专业从事废旧家电处理的企业，形成了相对完整的产业链。在这里，每天回收、拆解废旧家电后得到的可用物质近万吨。其中，再生金属可以直接销售给本市的汽车零部件制造厂进行再生产，既环保又降低了生产成本。据汨罗市一家电子废弃物处理公司的相关负责人介绍，每拆解1吨废旧家电，大约能够节省碳排放4.7吨。

没有进行拆解的旧汽车、旧家电、旧家具等，一般会进入二手商品流通交易市场，这也是循环经济的重要组成部分。

线上闲置交易平台闲鱼提供的数据显示，过去一年，闲鱼上多品类循环订单数量呈增长态势。其中，家电所产生的循环订单量较上一年同比增长11%，家具所产生的循环订单量较上一年同比增长17%。

“新一轮以旧换新行动的落地，对闲置物品交易行业以及普通消费者来说都是重大利好。”闲鱼相关负责人表示，以旧换新行动能激发消费者主动更换老旧商品，购买更加环保、节能、高效的新产品，改善生活水平；同时也能进一步加速闲置物品的流通效率，带动整个闲置行业的发展。该负责人还介绍：“为了便利旧家具、旧家电等二手物品的回收，今年初，我们在浙江省杭州市试运营了首家循环商店，以社区店的形式为社区周边及同城用户提供服务，可以寄卖实体物品，其中就包括了大件家具、家电等品类。”

除了增设线下回收点，在线上，电商平台不断完善“换新+回收”服务流程，同样为消费者带来不少便利。

当消费者在京东平台通过以旧换新方式购买新家电后，工作人员会在上门安装新机的同时，将旧的机器拆走。前不久，上海市闵行区居民周先生就在平台上购买了新的洗碗机，体验了该项服务。“拆旧同时换新的服务，解决居民回收难的问题，比传统回收方式更便捷。并且旧机拆完以后，新机马上就可以使用，也节省了时间。”周先生说。

闲鱼与天猫平台开展以旧换新合作，在原来“先收旧、再换新”二次上门的基础上，增加了“一次上门”完成收旧换新的新模式，提高了以旧换新效率，更便捷地满足用户需要。

业内相关专家表示，二手消费是天然的绿色经济。以旧换新能够为二手回收和交易平台带来新的发展机遇，因此相关平台企业要抓住机遇，加强技术创新，进一步探索“互联网+回收”模式升级，为消费者带来更加便捷、实惠、高效率的体验。

(责编：卫嘉、白宇)

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