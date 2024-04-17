本报记者 齐志明 宋豪新 刘晓宇 周 欢

社区生鲜是社区服务的重要组成部分，让社区居民方便快捷地买到生鲜，是提升民生福祉的重要内容。如今，百姓家门口的“菜篮子”社区生鲜门店越来越多了。社区生鲜市场需求怎样？如何实现持续健康发展？记者进行了探访。

方便实惠，家门口的“菜篮子”受到百姓欢迎

一大早，浙江杭州市上城区丁兰街道桃花湖社区居民吴银花从社区生鲜店走出来，手里拎着好几袋新鲜蔬菜：“以前我都要赶往较远的菜市场买菜，现在方便多了，出门抬抬腿就到了社区生鲜店，店里菜品很全，价格实惠，大家都爱来。”

“大黄鱼、皮皮虾、花蛤……”在丁兰街道勤丰社区，水产店店主姚德云正在介绍今日到货的新鲜水产，许多社区居民前来购买。

“近年来，我们积极推进家门口一站式‘菜篮子’项目建设，加速培育生鲜超市、社区菜店等，让更多新鲜优质的食材走进百姓厨房。”上城区丁兰街道办事处副主任何碧君说。

根据中国连锁经营协会调研报告，生鲜是指未经过深加工或现场加工成熟食的品类，一般需要保鲜、冷藏或者冷冻保存，包括水果、蔬菜、肉禽蛋、水产品及熟食凉菜等品类。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，随着我国居民追求更高品质生活，人们对生鲜产品的新鲜度、安全性、便利性有了更高要求，社区生鲜市场呈现出多元化、个性化、品质化发展趋势。

在江西南昌市西湖区谊品生鲜兰宫路店，货品琳琅满目。“我们根据社区分布、人口疏密等标准选址设店，根据区域内人口结构特征进货，满足不同人群的购买需求。目前，在南昌已经开了40余家店。”江西省谊品弘科技有限公司外联部负责人李明刚说。

在四川成都市锦江区宏济新路，不到一平方公里的范围内就有4家社区生鲜店，每家人气都很旺。“大家图的就是方便，在家门口就能买齐不同菜品。”严中明是菜园地生鲜超市的负责人，开业一年多时间，他不断调整优化货架库存，从零食、调料、干杂，到水果、肉禽、活鱼，生鲜店里样样俱全，每天客流量超1000人次。

拓展服务业态，新业态、新模式、新技术不断涌现

2023年7月，商务部等13部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》，提出“支持菜市场（菜店）标准化、智慧化改造，拓展服务业态，提升环境、卫生和质量，促进放心消费、惠民消费。”

上海财经大学数字经济系教授崔丽丽说，各地区各有关部门持续出台相关政策，相关企业和平台加快探索，我国社区生鲜市场创新多、亮点足，新业态、新模式、新技术不断涌现，以高质量供给引领和创造新需求。

标准化改造，改善消费环境。

吃过早饭，家住福建福州市鼓楼区鼓西街道梦山社区的林建国和老伴出门买菜。下楼左转，便来到达福丰荣生鲜市集。走到市集入口，一块硕大的荧蓝色屏幕立在左侧，菜品指导价、实时交易量等多项数据滚动显示。切肉、上秤、扫码付款，很快，林建国就买好了牛肉。

“市集改造升级后，居民们购物环境更好了。我们依托数字化系统，对每一次进货都及时录入系统，做到来源可追溯，确保生鲜产品安全健康。”市集经理林娟说。截至目前，福州市167个便民生活圈配建223个生鲜店（菜店），网点布局基本满足市民15分钟生活圈的需要。

发展“到家服务”，实现购销两旺。

早上9点，在黑龙江鸡西市虎林市曙光社区邮政小区，72岁的社区居民刘明贤在家门口与诚意购物商城的配送员进行菜品交接。“年纪大了，腿脚不利索了，跑老远买菜不方便。现在好了，买的果蔬能送货上门，帮了我大忙。”刘明贤说。

虎林市打造“虎林优选生活”平台，通过与域内超市、果业、粮油店等门店合作，采取“平台下单+就近门店配送到家”的模式，便利居民购买各类瓜果蔬菜、品牌生鲜和餐饮烘焙等产品，有效解决了老弱病残孕等人群出门购物的“烦恼”。

“我们为当地商贸企业提供线上线下一体化服务，通过运用大数据等先进技术，促进生鲜门店数字化转型升级，更精准满足社区居民消费需求，也提升了商家销量。”“虎林优选生活”平台负责人曹晴说。

线上线下融合，刷新消费体验。

“自从小区开通了小象超市，我做晚饭方便了许多。快下班前在美团APP下单，等到家时食材已送上门，一进屋就能动手做饭，省了不少时间。”家住杭州永潮街的90后彭雅说。

小象超市作为美团自营零售业务，通过在社区设立集存储、分拣、配送于一体的便民服务站，为社区居民提供生鲜食杂日用及配送服务，定位为“30分钟快送超市”。如今，从生鲜食品到日用百货，美团小象超市拥有近9000种商品，为社区居民提供了一站式购齐、即时送货上门的购物体验。目前，小象超市已在北京、杭州等多个城市社区布局站点，服务上千万消费者。

洪勇说，标准化、智慧化改造以及线上线下融合等新型商业模式，有力丰富了社区生鲜的供给内容和形式。通过搭建一体化的供应链体系，实现源头直供，减少中间环节，既能保证生鲜产品品质，也能降低价格，让更多居民受惠。

提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平

各地社区生鲜业态快速发展，但也存在商业网点布局不均、供应链效率有待提升、损耗率难以控制等问题。推动社区生鲜高质量发展，要各方共同发力，科学优化布局，补齐设施短板，改善消费条件，丰富消费业态，创新消费场景，切实提高服务的便利化、标准化、智慧化、品质化水平。

强化政策引导和支持，加大用地用能等要素倾斜。

清早，一辆小型送货卡车缓缓地停在南昌市青山湖区京九社区一家生鲜店外，店主钟荣康赶忙起身，同工人一道将新鲜蔬菜等搬进店内。“门店所有证照办下来只用两天时间，社区还给予每平方米18元的月租金优惠。”钟荣康说。

专家建议，要结合城乡社区服务体系建设、城镇老旧小区改造等，加强统筹设计，明确社区生鲜业态规模、布局、业态结构和服务功能，与居民数量、消费习惯、经济水平等相适应。支持盘活分散的社区空间资源，因地制宜配齐相关生鲜消费场所，通过标准化改造提升服务品质。

加大商业模式创新，提高品牌建设和质量管理水平。

社区生鲜行业吸引不少线上经营主体参与经营。这些平台和企业不断探索适应新消费趋势的服务模式和营销策略。

拼多多“多多买菜”采取“线上下单+线下自提”的半预购模式，消费者每天23点前通过拼多多APP或微信“多多买菜”小程序下单，次日便可到最近的自提点取回商品。目前，“多多买菜”已覆盖30个省份，提货点开进全国70%的行政村，建成了触达乡村的高效农副产品流通网络。

叮咚买菜在北京、上海等20多个城市的社区开设近1000家前置仓服务站，形成集仓储、分拣、配送于一体的仓储点，通过线上下单、最快29分钟送达的方式，为周围3至5公里范围内的居民提供食材、食品配送服务，构成各地便民生活圈的重要组成部分。

专家认为，相关部门要进一步激发各类经营主体活力，在生鲜到店、前置仓、店仓一体化及社区团购等有效模式基础上，进一步促进模式创新和市场要素精准配置。要推广先进冷链技术和设施设备，加强供应链管理，实行超市化、连锁化经营。坚持发展与规范并重，推动平台企业为高质量发展服务，实现线上线下融合、店配宅配融合，健全管理制度，进一步改善消费体验，保障食品安全。

《 人民日报 》（ 2024年04月17日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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