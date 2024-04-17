原标题：王海峰称百度500万AI人才培养目标已提前达成

4月16日消息，在Create 2024百度AI开发者大会期间，百度首席技术官王海峰提到，百度在2020年提出了5年为全社会培养500万AI人才，目前这一目标已提前达成。

此外，王海峰还谈到，自去年3月16日发布知识增强大语言模型文心一言以来，百度不断迭代升级文心大模型，技术创新不断，从知识增强、检索增强，进一步发展出知识点增强；基于更大的算力、更多的数据和更强的算法，依托飞桨平台，从文心3.0、3.5，到4.0，文心大模型能力愈加强大，效果和性能全面提升。

在他看来，智能体是重要的发展方向，会带来更多的应用爆发。“智能体是在基础模型上，进一步进行思考增强训练，包括思考过程的有监督精调、行为决策的偏好学习、结果反思的增强学习，进而得到思考模型。智能体的思考模型像人一样，会阅读说明书，学习工具的使用方法，进而可以调用工具来完成任务。”

根据现场演示来看，当使用文心大模型4.0工具版询问到某地出差的天气并建议需要带什么衣服时，智能体通过调用“高级联网”工具来查询天气信息，然后调用“代码解释器”画温度趋势图，根据未来一周的天气情况，选择出合适的衣物。

据介绍，基于文心大模型的这两种能力，百度开发了代码智能体和智能代码助手。王海峰表示：“代码智能体，让大家都能做之前只有程序员才能做的事，人人都可以成为程序员；智能代码助手，则帮助专业的程序员更高效地写出更好的代码，可以说是程序员的AI同侪。”

王海峰还在现场进一步透露，在模型效果不断提升的基础上，百度进一步构建了上下文增强、私域知识增强、流程无缝集成等能力。目前智能代码助手Comate整体采纳率达到了46%，新增代码中生成的比例已经达到了27%。

王海峰现场还公布，文心大模型4.0的效果持续提升，发布后的半年时间，又提升了52.5%此外，文心大模型的周均训练有效率达到98.8%，相比一年前文心一言发布时，训练效率提升到当时的5.1倍，推理105倍。截至目前，飞桨文心生态已凝聚1295万开发者，服务24.4万家企事业单位，基于飞桨和文心创建89.5万个模型。

王海峰表示，文心一言累计用户规模已达2亿，日均调用量也达到了2亿，高效满足了用户工作、生活和学习需求。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经