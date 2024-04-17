方经纶

4月16日，国家统计局公布了2024年一季度重要经济数据，显示国民经济延续回升向好态势，开局良好。

本次公布的数据不乏亮点，例如GDP同比增长5.3%；规上工业、服务业增加值、货物进出口总额，均实现5.0%以上增长。

与居民生活息息相关的指标中，反映物价的CPI同比持平、全国城镇调查失业率比去年同期降低0.3个百分点、全国居民人均可支配收入则同比名义增长了6.2%。

数据公布后，一些人认为5.3%的增长超出了预期。然而从工业和服务业回升向好的走势看，这一增长确实符合实际。二者对于GDP贡献率超90%。

一方面，伴随着我国出口好转，加之一系列设备更新改造、消费品以旧换新政策的贯彻落实，推动需求提升，一季度规上工业增加值同比增长达到了6.1%，比去年同期和四季度都有明显回升，拉动了近2个点的GDP增长。

另一方面，在春节等因素的影响下，服务业继续回升，一季度增长5%。哈尔滨、天水、开封轮番上“热搜”，其实也印证了文旅消费市场的持续火爆。数据显示，春节假期出行人数、旅游消费金额都已经超过了2019年同期水平，出游人次同比增长超30%。

此外，一季度的工业用电量、货运量、港口货物吞吐量等实物量指标也呈现涨势，与当前经济增长情况相吻合。

但同时不可否认的是，当前宏观数据与微观感受之间的确存在“温差”。

正如国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上所言，经济恢复过程中，中小微企业不如大企业、消费的恢复不如生产的恢复，这样的不平衡性都是存在的。因此，大家对这个数据的感受，可能就存在不同。他同时强调，下一步，在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的不平衡性，尤其是要关注中小微企业的发展。

国务院发展研究中心的张俊伟研究员认为，由于外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固，居民对于就业和收入预期的不确定性有所增加。目前最关键的就是进一步改善就业、增加居民收入、增强消费的能力，从而促使社会信心不断回升。

实际上，这几年，尽管我国面临着复杂多变的国际形势，承受了一些国内结构调整转型的“阵痛”，但转型升级的步伐始终没有停歇。

比如，和2012年相比，反映创新的研发支出占GDP的比重从1.91%提升到了2.64%；城镇化率从53%提升到66.2%；我国出口占国际市场份额，从10%左右上升到14%左右。经济总量、居民收入也翻了一番多。

由此可见，只有通过更为全面、立体的观察，才能看清、看全中国经济回升向好的基本面。

不可否认，未来一段时间，中国仍将处于传统产业调整、新动能培育的转型期。但随着2024经济良好开局，中国经济必将继续回升向好，迎来更好的明天。

(责编：方经纶、章斐然)

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