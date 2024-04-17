人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜5.3%背后，这些“小数”亮了

方经纶
2024年04月17日08:59 | 来源：人民网
小字号

4月16日，国家统计局公布了2024年一季度重要经济数据，显示国民经济延续回升向好态势，开局良好。

本次公布的数据不乏亮点，例如GDP同比增长5.3%；规上工业、服务业增加值、货物进出口总额，均实现5.0%以上增长。

与居民生活息息相关的指标中，反映物价的CPI同比持平、全国城镇调查失业率比去年同期降低0.3个百分点、全国居民人均可支配收入则同比名义增长了6.2%。

数据公布后，一些人认为5.3%的增长超出了预期。然而从工业和服务业回升向好的走势看，这一增长确实符合实际。二者对于GDP贡献率超90%。

一方面，伴随着我国出口好转，加之一系列设备更新改造、消费品以旧换新政策的贯彻落实，推动需求提升，一季度规上工业增加值同比增长达到了6.1%，比去年同期和四季度都有明显回升，拉动了近2个点的GDP增长。

另一方面，在春节等因素的影响下，服务业继续回升，一季度增长5%。哈尔滨、天水、开封轮番上“热搜”，其实也印证了文旅消费市场的持续火爆。数据显示，春节假期出行人数、旅游消费金额都已经超过了2019年同期水平，出游人次同比增长超30%。

此外，一季度的工业用电量、货运量、港口货物吞吐量等实物量指标也呈现涨势，与当前经济增长情况相吻合。

但同时不可否认的是，当前宏观数据与微观感受之间的确存在“温差”。

正如国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上所言，经济恢复过程中，中小微企业不如大企业、消费的恢复不如生产的恢复，这样的不平衡性都是存在的。因此，大家对这个数据的感受，可能就存在不同。他同时强调，下一步，在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的不平衡性，尤其是要关注中小微企业的发展。

国务院发展研究中心的张俊伟研究员认为，由于外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济稳定向好基础尚不牢固，居民对于就业和收入预期的不确定性有所增加。目前最关键的就是进一步改善就业、增加居民收入、增强消费的能力，从而促使社会信心不断回升。

实际上，这几年，尽管我国面临着复杂多变的国际形势，承受了一些国内结构调整转型的“阵痛”，但转型升级的步伐始终没有停歇。

比如，和2012年相比，反映创新的研发支出占GDP的比重从1.91%提升到了2.64%；城镇化率从53%提升到66.2%；我国出口占国际市场份额，从10%左右上升到14%左右。经济总量、居民收入也翻了一番多。

由此可见，只有通过更为全面、立体的观察，才能看清、看全中国经济回升向好的基本面。

不可否认，未来一段时间，中国仍将处于传统产业调整、新动能培育的转型期。但随着2024经济良好开局，中国经济必将继续回升向好，迎来更好的明天。

(责编：方经纶、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜5.3%背后，这些“小数”亮了
　　4月16日，国家统计局公布了2024年一季度重要经济数据，显示国民经济延续回升向好态势，开局良好。 本次公布的数据不乏亮点，例如GDP同比增长5.3%；规上工业、服务业增加值、货物进出口总额，均实现5.0%以上增长。…
在消博会上感受消费回升“暖流”
　　转方式、调结构、提质量、增效益……4月16日，国家统计局发布了2024年一季度国民经济运行情况。数据显示，一季度市场销售稳定增长，服务消费增长较快，服务零售额同比增长10%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部