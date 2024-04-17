人民网北京4月17日电 （记者王震）据证监会网站消息，4月16日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市有关问题答记者问。

问：本次股票上市规则修改，引入了分红不达标实施ST的安排。请问是否会有大量公司因分红不达标被实施ST？分红不达标是否会被退市？

答：分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。需要指出的是，ST不是退市风险警示（＊ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因此原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。

实施ST针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司。在判断实施条件上，只有当三年累计的分红比例（最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%）和分红金额（主板为最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元，科创板和创业板为3000万元）均不满足要求时，才会被实施ST。

规则设置的条件，充分考虑了科创板和创业板企业研发投入大，部分企业仍处行业发展早期的特点。对于研发强度大（最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入15%以上）或研发投入大（三年累计在3亿元以上）的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST。

以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能触及该标准的公司数量仅80多家。

问：上周五，证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》，证券交易所同步发布了修订后的股票上市规则，向市场公开征求意见。有观点认为这对小盘股走势造成较大冲击。请谈谈您的看法？

答：本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。

根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家，这些公司还有超过一年半时间来改善经营、提高质量，2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

(责编：王震、吕骞)

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