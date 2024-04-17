人民网北京4月17日电 （记者申佳平）“178家国家高新区集聚了全国约30%的高新技术企业、40%的专精特新‘小巨人’企业、60%的科创板上市企业。”工业和信息化部规划司司长陈克龙在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，我国高新区发展取得历史性成就，高水平科技创新成果持续涌现，高新技术产业竞争力加速提升。

陈克龙介绍，2023年，全国178家国家高新区实现园区生产总值18万亿元，占全国GDP比重约14%；实现工业增加值9.2万亿元，占全国比重约23%。中关村是我国第一家国家高新区，也是综合实力最强的国家高新区。工业和信息化部将会同科技部等相关部门，与北京市一道，强化工作联动，引导资源汇聚，支持中关村在发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力方面走在前、做表率，加快建设世界领先科技园区。

一是着力打造全球领先的创新策源地。支持中关村深入实施关键核心技术攻关工程、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，聚焦重点领域促进产学研深度合作攻关。支持制造业创新中心等创新平台在中关村布局建设。

二是着力培育世界一流企业。支持中关村完善科技创新企业分类培育机制，培育一批链主企业、科技领军企业及世界一流企业。强化高新技术企业、专精特新中小企业等创新能力，提升企业国际化发展水平。

三是着力建设世界级先进制造业集群。支持中关村培育壮大新一代信息技术等万亿级产业集群、医药健康等千亿级产业集群，前瞻布局人工智能、量子信息等产业。深化京津冀国家高新区联盟建设，发挥中关村的协同引领作用。

四是着力营造开放创新生态。支持中关村推进高水平制度型开放，打造全球领先的创新服务体系，支持建设国际科技合作网络平台、国际合作特色园区。办好中关村论坛等系列高端活动，营造国际一流的营商环境。

(责编：申佳平、吕骞)

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