黄盛

“消博会开6天，‘消博汇’可以开365天。”“要进一步扩大有效投资，激发潜在消费，做强活力外贸。”在第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）期间，作为展会的一项配套活动，《国际金融报》主办了“海南机遇：投资与消费大会”。参会嘉宾表示，随着各项政策落地见效，海南自贸港建设进入成型起势阶段；要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，探索自贸港的政策与制度优势，点燃投资消费“双引擎”。

财政部原部长助理、湖北省人民政府原副省长张通表示，海南自由贸易港建设实现了从“顺利开局”“蓬勃展开”到“进展明显”“成型起势”阶段。海南的投资与消费环境正在迎来一系列新变化，为经济发展带来新机遇。

“一方面，通过实行更加开放和灵活的政策，将吸引更多国内外企业、资金和人才涌入海南，有望带动内陆、辐射东南亚经济发展；另一方面，海南将成为对外自由贸易的重要门户，国际贸易、国际金融、跨境电商、物流运输、餐饮文旅等行业将大为受益。”张通认为，处理好投资与消费的关系是一项重要课题。他建议，要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环，这也是推动新质生产力发展的有效途径。

全国政协常委、上海市政协原副主席、民建中央原副主席周汉民表示，海南自贸港大胆试、大胆闯、自主改，要结合各地的改革开放经验，对标国际最好的自贸区和自贸港，探索体现中国特色、更加灵活的政策体系、监管模式和管理体制。打造开放层次更高、发展环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地。

对于海南自贸港建设，周汉民建议，以更大力度先行先试，全面对接CPTPP、DEPA；充分挖掘文化内涵，积极推进国际旅游消费中心建设；要坚持生态优先，把绿色低碳发展作为重中之重。

海南国际经济发展局党委委员、副局长刘如涛表示，海南自由贸易港的发展目标之一是打造国际旅游消费中心，在招展工作中注重一些国外头部品牌企业，他们和海南未来发展成国际旅游消费中心这一目标相吻合。这些品牌的展品和消费、购物、免税特别适合，通过参加展会进入了海南、了解了海南、认识了海南，最终投资了海南。

“海南自由贸易港拥有自贸港制度型开放的政策体系，这是建设国际旅游消费中心的重要依赖和定盘基础。自海南自贸港建设以来，‘零关税、低税率、简税制’的优惠政策吸引了大量国内外企业家、投资者入驻海南。”海南自由贸易港人才发展研究院院长、海南政协经济委员会副主任李世杰说。

谈及共谋产业新未来，中国绿色发展基金执行主席桂振华建议，大力发展以服务贸易为主的自贸港，拓展旅游产业链、深挖现代服务业价值链，发展海洋经济等绿色产业。“企业家们可以关注绿色能源、绿色交通、循环产品和包装、农业改良、绿色技术等领域，把握海南绿色投资新机遇。”他说。

《国际金融报》总编辑徐冲表示，海南的魅力越来越大，海南的未来不可限量。随着自由贸易港核心政策的逐步落地，海南的发展潜力正在加速释放。消博会是以消费精品为主题的国家级展会，将在“激发有潜力的消费、扩大有效益的投资”上大有作为。

(责编：郝帅、吕骞)

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