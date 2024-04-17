人民网北京4月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。国家发展改革委政策研究室主任金贤东在会上表示，低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域，同时也涉及高端制造、人工智能等行业，具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点，是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。

金贤东介绍，当前，我国发展低空经济已经具备较好基础，概括讲是“三个有”。第一个“有”是有政策。有关部门围绕飞行活动审批程序优化、空域分类划设、无人机实名制登记等方面，出台了一系列管理制度。第二个“有”是有基础。近几年各地加强低空飞行基础设施建设，2023年底全国已建成并登记的通用机场449个、飞行服务站32个，因地制宜探索拓展低空经济发展场景。前不久“深圳—珠海”电动垂直起降航空器跨越海湾完成城际飞行，引起了广泛关注。第三个“有”是有能力。我国新型低空飞行器呈现蓬勃发展态势，特别是信息通信、北斗导航、高精导航等新技术广泛应用，一些企业自动驾驶技术不断进步，都将为低空经济发展提供技术支撑。

“同时也要看到，我国低空经济发展仍处于起步阶段，在强化顶层设计、提升安全监管能力、健全完善基础设施和基础规则制度体系、培育市场业态等方面还面临不少困难和挑战。下一步，国家发展改革委将与有关部门协调配合，坚持稳中求进，更好统筹高质量发展和高水平安全，以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障，推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。”金贤东说。

(责编：罗知之、吕骞)

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