人民网北京4月17日电 （记者李栋）生物入侵是全球面临的主要生态问题之一，目前，我国已记录有660多种外来入侵物种，是世界上生物入侵比较严重的国家之一。面对外来物种入侵我们该如何应对？

近日，农业农村部举行农业外来入侵物种防控工作现场灭除活动（以下简称活动），总结防控工作经验做法，组织防控技术培训交流，开展重大危害入侵物种综合治理技术示范。

外来入侵物种，是指传入定殖并对生态系统、生境、物种带来威胁或者危害，影响我国生态环境，损害农林牧渔业可持续发展和生物多样性的外来物种。

“根据外来物种对我国农林业生产和生态安全的影响，大致可分为三类：有益于国民经济的物种、利大于弊的外来物种和有害的外来入侵物种。”农业农村部相关负责人介绍。

湖南农业大学生物科学技术学院副院长杨华认为，外来物种主要通过自然入侵、无意引入、有意引进三种方式进入我国。

外来入侵物种防控是一项长期性、系统性工作，需要久久为功、持续推进。活动提出，要落实生物安全法、外来入侵物种管理办法等有关规定，按照《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》安排，坚持遏增量与清存量相结合，强化源头预防、综合治理、联防联控、群防群治，不断提升外来入侵物种防控治理水平。

活动强调，加强外来入侵物种普查成果挖掘应用，聚焦重大危害入侵物种和重点区域，持续抓好外来入侵物种防控工作。

一是在外来入侵物种普查基础上，以重大、新发外来入侵物种，以及边境地区、粮食主产区等高风险区域为重点，布设常态化监测点位，开展外来入侵物种常态化监测预警。

二是针对薇甘菊、福寿螺、加拿大一枝黄花等重大危害入侵物种，科学划定典型发生区、前沿扩散区、潜在风险区，分区域、分物种选取物理、化学、生物等综合治理措施，及时组织防控灭除，有效控制发生危害。

三是坚持边监测、边治理、边宣传，创新方式方法开展科普宣传活动，普及外来入侵物种防控知识，引导社会公众科学认识外来入侵物种，营造全社会共同参与的良好氛围。

“一般而言，外来物种入侵在早期危害并不明显，往往很容易被忽略，然而当等到它大面积暴发后，再去防治就非常困难，所以防治生物入侵的关键，首先在于谨慎引种，防大于控。”杨华说。

(责编：郝帅、吕骞)

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