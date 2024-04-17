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“方华”方程豹汽车春季发布会在深圳举行

2024年04月17日13:03 | 来源：中国网
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原标题：方程豹春季发布会：豹5携产品全矩阵亮相

4月16日，“方华”方程豹汽车春季发布会在深圳举行。方程豹产品矩阵正式发布：由新能源越野标准定义者豹5领衔，硬派旗舰豹8全球首发，豹3概念车SUPER 3以及概念跑车SUPER 9同步惊艳亮相，用科技将想象力化为现实，集中展示了方程豹对于汽车产品形态与用户生活的全新求解。

作为比亚迪集团打造的全球首个专业个性化汽车品牌，方程豹始终致力于为用户创造更加缤纷多彩的生活方式，让一切未知世界都有解。其基于比亚迪DMO超级混动越野平台打造的首款车型豹5，以全能强悍的产品力首次定义了新能源越野车标准，成为新能源越野的最优解，为用户带来横跨户外越野、城市出行、周边生活的标杆性体验。

2024年是比亚迪集团成立的30周年。在发布会现场，方程豹汽车总经理熊甜波表示：“方程豹携带硬派家族及跑车的产品全家桶，和精彩纷呈的用户计划，以‘方华’致敬芳华，开启下一段时代华章。这是我们对比亚迪30周年发展的献礼，对中国汽车人璀璨芳华的献礼！”

产品矩阵发布：方程豹让“一切未知世界都有解”

方程豹汽车产品矩阵包括了豹5、豹8、豹3构成的“583”硬派家族，以及跑车SUPER 9，是方程豹规划中“2+X”产品体系的初步落地（“2”指硬派SUV、跑车，“X”指方程豹将与用户共同求解的更多其他汽车品类）。

“5所不能”的豹5，代表着新能源越野的最优解，是生活和远方完美兼得的梦想。自2023年11月上市以来，豹5累计交付近2万辆，连续3个月稳居中国新能源大梁式硬派SUV冠军，树立了新能源越野的全新标杆。

“8方通达”的豹8，脱胎于此前发布的概念车SUPER 8，是对硬派旗舰的深度解，以“未来星舰”美学荟萃科幻宇宙精华，塑造极具未来感、力量感与威严感的旗舰标杆，成为自我和家庭美好进阶的梦想。

“入目3分”的SUPER 3，是豹3的概念车，基于“星际战车”的灵感，以简洁、夸张、立体的线条创造出雕塑般的金属车身结构，并在干净利落的体态中不断跳脱出颜色鲜明的个性元素，形成张扬的个性表达，是方程豹对于灵动个性的大胆解，更是自由和追求无限翱翔的梦想。

“一颜9顶”的SUPER 9，是对性能美学的极致解，是速度和艺术极致融合的梦想。作为Speedster品类的专业跑车，SUPER 9采用“太空座舱”式双驾驶室、开放式车顶设计，以“翩若惊鸿、婉若游龙”的曲线勾勒多达9条风道。极致的御风艺术，成就新能源时代高性能跑车的典范。

技术定义标准：豹5成为“新能源越野标准定义者”

2024方程豹汽车春季发布会的另一大亮点，是现场展出了许多豹5用户的爱车，其中众多经过用户自行深度改装修饰，个性十足，显示出方程豹用户群体丰富多彩的生活方式。这也正是方程豹品牌所极力倡导的理念——用技术和用户一起无限拓展生活边界，让生活更生动、更精彩。

豹5在DMO、云辇-P等核心技术的加持下，树立了超强动力、超低油耗、超高享受、超强智控四大标准，成为唯一完美兼顾越野性能和城市舒适的硬派SUV，在业内首次定义了新能源越野的技术标准、体验标准，以“最优解”的硬核实力，与用户共同求解能源越野生活的全新可能。

因此，现场展出的用户车辆也有着不少“传奇经历”：登顶全球最高沙峰必鲁图峰、穿越“终级硬核进藏路线”克里雅古道、干拔直出尼三锅……颠覆性的技术和产品，为用户带来了不断探索世界的充足底气。

始于越野、不止越野，豹5依托比亚迪在新能源领域的深厚积累，打造专属以电为主的串并联架构，行业首创CTC电池底盘一体化技术和非承载式柔性连接车身设计，实现了城市SUV的油耗水平和舒适性，树立硬派SUV的全新标杆。

与此同时，豹5作为最强放电补能的新能源硬派SUV，给予了用户创造自由周边生活的更多可能性。其行业最强的6kW放电功率、高达20kW的原地发电能力，以及原车自带的31.8kW·h电量，为用户在露营、自驾游等众多户外生活的自由用电创造坚实基础。

不久后的北京车展，方程豹将携带产品矩阵强势登陆，与公众近距离接触。

(责编：董童、李源)
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