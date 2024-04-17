原标题：一季度实现“满堂红”，中国大唐多项指标创历史最优

2024年以来，中国大唐集团有限公司聚焦目标任务，聚力“抢先抓早”，突出抓好能源保供、提质增效、绿色转型、科技创新、改革提升等工作，“一利五率”稳定增长，利润总额、净利润同比实现“翻番”，多项指标创历史最优，实现一季度“满堂红”。

扛牢能源保供首要责任，保暖保供坚强有力。一季度寒潮、雨雪冰冻天气多次来袭，保暖保供任务艰巨。作为承担着近9亿平方米居民采暖任务，肩负着首都北京50%以上电力供应重任的首都北京电力保供的顶梁柱、北方地区民生保暖的主力军，中国大唐注重在保障能源供应的核心功能上下功夫，压实安全责任，强化生产管理，狠抓设备治理，安全生产局面总体稳定，一季度累计完成发电量1489.61亿千瓦时，同比增长 9.56%；供热量1.76亿吉焦，同比增长16.38%；原煤同比增产191.92万吨；圆满完成春节等重大保民生保供应任务。

坚持以发展为第一要务，转型发展换挡提速。中国大唐将推进电源项目开工建设与投产、加快新能源项目高质量发展作为强信心、稳经济、促发展的重要举措，持续加大投资发展力度。聚焦能源转型升级，积极推进战略性新兴产业，累计获取新能源建设指标为2023年同期的11.7倍，累计新能源核准装机同比增长95.6%。锚定投产目标不放松，分片区、分专业推进项目建设，实现投产同比增长317%、开工同比增长252%。陕西延安发电公司2号机组实现投产；江西新余发电项目二期提前完成锅炉水压试验、厂用电受电、汽机扣缸等里程碑节点；西藏扎拉水电实现工程截流；宁夏中宁项目主体基础混凝土浇筑；河北陡河、山东郓城、湖南株洲、惠州博罗燃机等项目顺利推进；新疆石城子光伏、海南儋州海上风电等项目顺利开工，中国大唐一批重点项目按照既定时间节点高质量推进。

坚持用好科技第一生产力，赋能高质量发展。中国大唐着眼能源发展未来，不断强化科技创新在发展中的地位作用，加强顶层设计，深化科技合作，数字智慧转型加快推进。持续做强做实科技创新体系，设立数字科技公司，与东方电气合资组建科技创新公司，与清华大学联合建立绿色智慧能源技术研究院，逐步形成协同开放的科技创新生态，推进产业链创新链资金链融合发展。召开首次数智转型推进会，明确三大基础底座、三大应用平台等6个方面26项重点任务；召开首次创新联合体工作推进会，布局2024年新一批5个重点领域17项创新联合体任务。依托扎拉水电工程、中宁百兆瓦级压缩空气储能示范工程、郓城630℃超临界二次再热国家电力示范项目等重点工程，加快关键技术研发、技术攻关和新材料攻关，促进成果转化落地。

接下来，中国大唐将盯紧目标、把握机遇，千方百计抓经营谋发展，在确保“双过半”的基础上，全面完成全年目标任务，不断开创高质量发展新局面，为巩固和增强经济回升向好态势、推进中国式现代化建设作出新贡献。（陈文学）

(责编：曹淼、李源)

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