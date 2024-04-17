人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国大唐：一季度累计完成发电量1489.61亿千瓦时

2024年04月17日13:53 | 来源：环球网
小字号

原标题：一季度实现“满堂红”，中国大唐多项指标创历史最优

　　2024年以来，中国大唐集团有限公司聚焦目标任务，聚力“抢先抓早”，突出抓好能源保供、提质增效、绿色转型、科技创新、改革提升等工作，“一利五率”稳定增长，利润总额、净利润同比实现“翻番”，多项指标创历史最优，实现一季度“满堂红”。

　　扛牢能源保供首要责任，保暖保供坚强有力。一季度寒潮、雨雪冰冻天气多次来袭，保暖保供任务艰巨。作为承担着近9亿平方米居民采暖任务，肩负着首都北京50%以上电力供应重任的首都北京电力保供的顶梁柱、北方地区民生保暖的主力军，中国大唐注重在保障能源供应的核心功能上下功夫，压实安全责任，强化生产管理，狠抓设备治理，安全生产局面总体稳定，一季度累计完成发电量1489.61亿千瓦时，同比增长 9.56%；供热量1.76亿吉焦，同比增长16.38%；原煤同比增产191.92万吨；圆满完成春节等重大保民生保供应任务。

　　坚持以发展为第一要务，转型发展换挡提速。中国大唐将推进电源项目开工建设与投产、加快新能源项目高质量发展作为强信心、稳经济、促发展的重要举措，持续加大投资发展力度。聚焦能源转型升级，积极推进战略性新兴产业，累计获取新能源建设指标为2023年同期的11.7倍，累计新能源核准装机同比增长95.6%。锚定投产目标不放松，分片区、分专业推进项目建设，实现投产同比增长317%、开工同比增长252%。陕西延安发电公司2号机组实现投产；江西新余发电项目二期提前完成锅炉水压试验、厂用电受电、汽机扣缸等里程碑节点；西藏扎拉水电实现工程截流；宁夏中宁项目主体基础混凝土浇筑；河北陡河、山东郓城、湖南株洲、惠州博罗燃机等项目顺利推进；新疆石城子光伏、海南儋州海上风电等项目顺利开工，中国大唐一批重点项目按照既定时间节点高质量推进。

　　坚持用好科技第一生产力，赋能高质量发展。中国大唐着眼能源发展未来，不断强化科技创新在发展中的地位作用，加强顶层设计，深化科技合作，数字智慧转型加快推进。持续做强做实科技创新体系，设立数字科技公司，与东方电气合资组建科技创新公司，与清华大学联合建立绿色智慧能源技术研究院，逐步形成协同开放的科技创新生态，推进产业链创新链资金链融合发展。召开首次数智转型推进会，明确三大基础底座、三大应用平台等6个方面26项重点任务；召开首次创新联合体工作推进会，布局2024年新一批5个重点领域17项创新联合体任务。依托扎拉水电工程、中宁百兆瓦级压缩空气储能示范工程、郓城630℃超临界二次再热国家电力示范项目等重点工程，加快关键技术研发、技术攻关和新材料攻关，促进成果转化落地。

　　接下来，中国大唐将盯紧目标、把握机遇，千方百计抓经营谋发展，在确保“双过半”的基础上，全面完成全年目标任务，不断开创高质量发展新局面，为巩固和增强经济回升向好态势、推进中国式现代化建设作出新贡献。（陈文学）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国已记录有660多种外来入侵物种 农业部公布应对方法
　　人民网北京4月17日电 （记者李栋）生物入侵是全球面临的主要生态问题之一，目前，我国已记录有660多种外来入侵物种，是世界上生物入侵比较严重的国家之一。面对外来物种入侵我们该如何应对？ 近日，农业农村部举行农业外来入侵物种防控工作现场灭除活动（以下简称活动），总结防控工作经验做法，组织防控技术培训交流，开展重大危害入侵物种综合治理技术示范。…
业界：探索海南自贸港建设优势 点燃投资消费“双引擎”
　　“消博会开6天，‘消博汇’可以开365天。”“要进一步扩大有效投资，激发潜在消费，做强活力外贸。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部