原标题：人民大学报告讲述你不理解的年轻人：在1688找兼职，用钉钉谈恋爱

在1688上找兼职、在闲鱼玩动漫、在钉钉用事业心谈恋爱、在夸克分享资料找备考搭子……

在“你不了解的年轻人”和“被误解的你”之间，横亘着这些脑洞大开的APP使用行为。脑洞背后，是新一代年轻人个性化的消费观、追求社交属性的消费趋势、叛逆并反向开发APP的创造性。年轻，在每个时代，都代表无限可能。

近日，中国人民大学新闻学院董晨宇团队发布了《“APP世代”中国年轻人移动应用行为报告》（以下简称“报告”）。报告选取了闲鱼、1688、夸克、钉钉四个覆盖年轻人不同生活场景的APP为窗口，研究当前年轻人生活状态、价值取向与消费倾向。

在年轻人眼中，1688是赛博义乌、闲鱼是存钱罐、夸克是百宝箱、钉钉就像“喜欢的音乐被设成闹钟”……年轻人的生活方式，有时在旷野，有时是狂野。《报告》显示，年轻人正在赛博空间复刻家庭、公司、公共空间三种现实生活场所。随着生活走向深度APP化，新一代年轻人（18-27岁）已成为“APP世代”。

消费观：可以买贵的，不能买贵了

近年来，“消费降级”一度成为一种社会共识，并与“躺平”呼应，被部分人视为当下年轻人的标签。但在APP世代看来，手撕标签，才能根治招黑体质。

《报告》显示，多数APP世代否认“消费降级”，伴随着从象牙塔走进社会的角色变化，多数人甚至经历了“消费升级”阶段，后转向更为务实的消费理性，“不是A买不起，而是C更有性价比”。

在消费选择上，多数年轻人侧重性价高的消费行为，该省省该花花。

“我的消费观是可以买贵的，但不能买贵了”，一位年轻的女生说，“我觉得大件要买最好的。比如大衣、毛衣、鞋、电器，要买有牌子的，买贵的。夏天穿的吊带、袜子、棉签之类的生活消耗品，一般会上1688。”

《报告》显示，“高恩格尔系数消费”悦己消费和兴趣消费反映出APP世代对于个性与社交的追求。

在闲鱼买卖游戏产品、宠物植物、模玩动漫，组团去1688定做宿舍服……年轻人认为消费的过程，正在跳出其原本意义，创造一种新型人际关系，社交消费趋势正在崛起。

所有无话可说，都只是无人可说。在闲鱼，兴趣行业每笔订单，买家与卖家平均要聊40句，其中有40%的聊天发生在成交之后，共同的兴趣爱好不仅拉近了买卖关系，也让交易变成交情。

社交观：所有内向都是聊错对象

18-27岁的年轻人，正值快速成长与角色转变，流动性高的生活状态，脱离了传统的同学、家庭关系后，一致的兴趣能慰藉内心的孤独与无聊。

在闲鱼，年轻人找搭子、玩摄影、搞收集、讲笑话、写发疯文案，小众圈子让他们精准找到臭味相投的人，一起碰撞出非凡的创造力。即便是传统年俗，春联也要写“脱贫脱单不脱发，暴富暴瘦暴美丽”。有些圈子诞生了只有自己人才能听懂的“黑话”——年轻人将动漫游戏相关商品称之为“谷子”，形成了“谷圈”，以及“色纸”、“谷美”、“排跑”等大量行话。

世间所有好玩的事，如果没法分享给别人，那就毫无意义。于是，年轻人各种创造性地开发APP的分享功能，有些甚至违背了APP使用初衷。

一位刚入职场的小白发现，“钉钉是有游戏功能的。比如视频加投票功能，可以用来玩狼人杀或者剧本杀。”

还有年轻人使用钉钉会议的共享屏幕功能，与异地恋人以开会的方式一起追剧，用事业心谈恋爱，最大程度榨取办公工具的剩余价值。

搞事业：主要靠后天努力

如果选错了工作，每天都是星期一，而现实世界里的年轻人，并不会像爽剧里那般抬手就整顿职场，而是花更多心思搞副业。

闲鱼去年发布的大学生暑期兼职好赚榜,一对一辅导、兼职遛狗、线上客服位列前三。面对激烈竞争，年轻人会另辟蹊径，有大学生在1688找掌柜聊天，反向寻找做兼职客服的机会。

善于使用工具也是年轻人搞事业的主要特征。在钉钉，有学生利用AI助理设计“校园版游戏王”，做起了游戏策划师。即根据自己的喜好创造新角色与技能，撰写解释典故并上传至AI助理，AI助理不仅可向其他玩家解释新角色，还能帮助平衡武将在游戏的适用度。由此，三国杀传统武将、西游记、日漫等多个IP角色，与校园等真实生活人物一起出现在一个游戏里，来一场“全民大乱斗”。

“老板和对象一样，不能闲下来，一闲下来就会挑你毛病”。于是，有年轻人用钉钉定时消息功能，半夜给老板发消息，反向“PUA”老板。

生活学习：年轻人与APP开发双向奔赴

创造性使用APP的年轻人，已成为APP真正的主人，并且不经意间主导了APP的二次开发，形成了用户与平台的双向奔赴。

闲鱼明星小卡的交易中，为确保卖家真实不虚，买家会要求卖家比一个复杂的手势，并连同商品一起拍照。这种解决信任的战术，不仅“费手”，还“费脑”。为此，闲鱼不断进行产品更新迭代，已先后推出闲鱼小法庭、验货宝、鱼力值等产品。

《报告》还观察到更多双向奔赴的例子。年轻人涌入1688，在赛博义乌寻找有个性的性价比，1688就推出了严选店铺和小单定制服务。在夸克，年轻家长搜题判题需求旺盛，平台推出智能消除工具，清理掉试卷上的做题痕迹，从而节省购买资料的费用……

阿里将持续投入4款APP 培育面向年轻一代需求新动能

《报告》指出，年轻人的APP使用行为映射出APP世代更为务实的生活态度、更为个性化的消费方式、更为精准性的个体需求。

APP与年轻人之间的关系已走出了“设定”与“被设定”、“迎合”与“被迎合”，演变为相互塑造、共同发展。

因为能够广受年轻人欢迎，市场空间和发展潜力巨大，阿里巴巴CEO吴泳铭2023年底宣布1688、闲鱼、钉钉、夸克为阿里第一批战略级创新业务，并表示阿里将会以3-5年为周期持续投入，培育面向未来、面向年轻一代需求的新动能。

有数据显示，夸克、1688、闲鱼、钉钉时常登顶苹果商店免费总榜、工具榜首位，阿里巴巴旗下这四款App也被深度用户们统一戏称为“四小龙”。

最新数据显示，闲鱼日均交易额已突破10亿，过去一年超1亿人在闲鱼挂出闲置宝贝，其中95后用户最活跃，人均年赚2700元，成就“第一桶金”。目前闲鱼上活跃兴趣用户数已达8300万，45%的交易与潮玩、动漫、宠植等兴趣相关。

1688面向买家的会员产品1688 PLUS的会员数已突破100万，成为B2B电商行业首个会员数过百万的买家付费产品。

截至2023年底，钉钉用户数达7亿人，付费DAU 2800万。Quest Mobile数据显示，钉钉平均月活、日活等数据稳居协同办公软件行业中的第一。Quest Mobile发布《2023年轻人群智能效率应用研究》显示，夸克在年轻用户使用TOP10 App中，人均使用时长行业第一。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经