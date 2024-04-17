人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《“APP世代”中国年轻人移动应用行为报告》发布

2024年04月17日13:53 | 来源：环球网
小字号

原标题：人民大学报告讲述你不理解的年轻人：在1688找兼职，用钉钉谈恋爱

在1688上找兼职、在闲鱼玩动漫、在钉钉用事业心谈恋爱、在夸克分享资料找备考搭子……

在“你不了解的年轻人”和“被误解的你”之间，横亘着这些脑洞大开的APP使用行为。脑洞背后，是新一代年轻人个性化的消费观、追求社交属性的消费趋势、叛逆并反向开发APP的创造性。年轻，在每个时代，都代表无限可能。

近日，中国人民大学新闻学院董晨宇团队发布了《“APP世代”中国年轻人移动应用行为报告》（以下简称“报告”）。报告选取了闲鱼、1688、夸克、钉钉四个覆盖年轻人不同生活场景的APP为窗口，研究当前年轻人生活状态、价值取向与消费倾向。

在年轻人眼中，1688是赛博义乌、闲鱼是存钱罐、夸克是百宝箱、钉钉就像“喜欢的音乐被设成闹钟”……年轻人的生活方式，有时在旷野，有时是狂野。《报告》显示，年轻人正在赛博空间复刻家庭、公司、公共空间三种现实生活场所。随着生活走向深度APP化，新一代年轻人（18-27岁）已成为“APP世代”。

消费观：可以买贵的，不能买贵了

近年来，“消费降级”一度成为一种社会共识，并与“躺平”呼应，被部分人视为当下年轻人的标签。但在APP世代看来，手撕标签，才能根治招黑体质。

《报告》显示，多数APP世代否认“消费降级”，伴随着从象牙塔走进社会的角色变化，多数人甚至经历了“消费升级”阶段，后转向更为务实的消费理性，“不是A买不起，而是C更有性价比”。

在消费选择上，多数年轻人侧重性价高的消费行为，该省省该花花。

“我的消费观是可以买贵的，但不能买贵了”，一位年轻的女生说，“我觉得大件要买最好的。比如大衣、毛衣、鞋、电器，要买有牌子的，买贵的。夏天穿的吊带、袜子、棉签之类的生活消耗品，一般会上1688。”

《报告》显示，“高恩格尔系数消费”悦己消费和兴趣消费反映出APP世代对于个性与社交的追求。

在闲鱼买卖游戏产品、宠物植物、模玩动漫，组团去1688定做宿舍服……年轻人认为消费的过程，正在跳出其原本意义，创造一种新型人际关系，社交消费趋势正在崛起。

所有无话可说，都只是无人可说。在闲鱼，兴趣行业每笔订单，买家与卖家平均要聊40句，其中有40%的聊天发生在成交之后，共同的兴趣爱好不仅拉近了买卖关系，也让交易变成交情。

社交观：所有内向都是聊错对象

18-27岁的年轻人，正值快速成长与角色转变，流动性高的生活状态，脱离了传统的同学、家庭关系后，一致的兴趣能慰藉内心的孤独与无聊。

在闲鱼，年轻人找搭子、玩摄影、搞收集、讲笑话、写发疯文案，小众圈子让他们精准找到臭味相投的人，一起碰撞出非凡的创造力。即便是传统年俗，春联也要写“脱贫脱单不脱发，暴富暴瘦暴美丽”。有些圈子诞生了只有自己人才能听懂的“黑话”——年轻人将动漫游戏相关商品称之为“谷子”，形成了“谷圈”，以及“色纸”、“谷美”、“排跑”等大量行话。

世间所有好玩的事，如果没法分享给别人，那就毫无意义。于是，年轻人各种创造性地开发APP的分享功能，有些甚至违背了APP使用初衷。

一位刚入职场的小白发现，“钉钉是有游戏功能的。比如视频加投票功能，可以用来玩狼人杀或者剧本杀。”

还有年轻人使用钉钉会议的共享屏幕功能，与异地恋人以开会的方式一起追剧，用事业心谈恋爱，最大程度榨取办公工具的剩余价值。

搞事业：主要靠后天努力

如果选错了工作，每天都是星期一，而现实世界里的年轻人，并不会像爽剧里那般抬手就整顿职场，而是花更多心思搞副业。

闲鱼去年发布的大学生暑期兼职好赚榜,一对一辅导、兼职遛狗、线上客服位列前三。面对激烈竞争，年轻人会另辟蹊径，有大学生在1688找掌柜聊天，反向寻找做兼职客服的机会。

善于使用工具也是年轻人搞事业的主要特征。在钉钉，有学生利用AI助理设计“校园版游戏王”，做起了游戏策划师。即根据自己的喜好创造新角色与技能，撰写解释典故并上传至AI助理，AI助理不仅可向其他玩家解释新角色，还能帮助平衡武将在游戏的适用度。由此，三国杀传统武将、西游记、日漫等多个IP角色，与校园等真实生活人物一起出现在一个游戏里，来一场“全民大乱斗”。

“老板和对象一样，不能闲下来，一闲下来就会挑你毛病”。于是，有年轻人用钉钉定时消息功能，半夜给老板发消息，反向“PUA”老板。

生活学习：年轻人与APP开发双向奔赴

创造性使用APP的年轻人，已成为APP真正的主人，并且不经意间主导了APP的二次开发，形成了用户与平台的双向奔赴。

闲鱼明星小卡的交易中，为确保卖家真实不虚，买家会要求卖家比一个复杂的手势，并连同商品一起拍照。这种解决信任的战术，不仅“费手”，还“费脑”。为此，闲鱼不断进行产品更新迭代，已先后推出闲鱼小法庭、验货宝、鱼力值等产品。

《报告》还观察到更多双向奔赴的例子。年轻人涌入1688，在赛博义乌寻找有个性的性价比，1688就推出了严选店铺和小单定制服务。在夸克，年轻家长搜题判题需求旺盛，平台推出智能消除工具，清理掉试卷上的做题痕迹，从而节省购买资料的费用……

阿里将持续投入4款APP 培育面向年轻一代需求新动能

《报告》指出，年轻人的APP使用行为映射出APP世代更为务实的生活态度、更为个性化的消费方式、更为精准性的个体需求。

APP与年轻人之间的关系已走出了“设定”与“被设定”、“迎合”与“被迎合”，演变为相互塑造、共同发展。

因为能够广受年轻人欢迎，市场空间和发展潜力巨大，阿里巴巴CEO吴泳铭2023年底宣布1688、闲鱼、钉钉、夸克为阿里第一批战略级创新业务，并表示阿里将会以3-5年为周期持续投入，培育面向未来、面向年轻一代需求的新动能。

有数据显示，夸克、1688、闲鱼、钉钉时常登顶苹果商店免费总榜、工具榜首位，阿里巴巴旗下这四款App也被深度用户们统一戏称为“四小龙”。

最新数据显示，闲鱼日均交易额已突破10亿，过去一年超1亿人在闲鱼挂出闲置宝贝，其中95后用户最活跃，人均年赚2700元，成就“第一桶金”。目前闲鱼上活跃兴趣用户数已达8300万，45%的交易与潮玩、动漫、宠植等兴趣相关。

1688面向买家的会员产品1688 PLUS的会员数已突破100万，成为B2B电商行业首个会员数过百万的买家付费产品。

截至2023年底，钉钉用户数达7亿人，付费DAU 2800万。Quest Mobile数据显示，钉钉平均月活、日活等数据稳居协同办公软件行业中的第一。Quest Mobile发布《2023年轻人群智能效率应用研究》显示，夸克在年轻用户使用TOP10 App中，人均使用时长行业第一。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国已记录有660多种外来入侵物种 农业农村部公布应对方法
　　人民网北京4月17日电 （记者李栋）生物入侵是全球面临的主要生态问题之一，目前，我国已记录有660多种外来入侵物种，是世界上生物入侵比较严重的国家之一。面对外来物种入侵我们该如何应对？ 近日，农业农村部举行农业外来入侵物种防控工作现场灭除活动（以下简称活动），总结防控工作经验做法，组织防控技术培训交流，开展重大危害入侵物种综合治理技术示范。…
业界：探索海南自贸港建设优势 点燃投资消费“双引擎”
　　“消博会开6天，‘消博汇’可以开365天。”“要进一步扩大有效投资，激发潜在消费，做强活力外贸。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部