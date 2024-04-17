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国内油价年内第五次上调 加满一箱92号汽油多花8元

2024年04月17日14:03 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者杜燕飞）国家发改委16日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、195元。折算升价，从全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元、95号汽油每升上调0.17元、0号柴油每升上调0.16元。

至此，国内成品油价格迎来年内第5次上调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花8元。本次油价上调后，国内油价呈现“五涨一降两搁浅”格局，92号汽油全面进入“8元时代”。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，中东地区冲突局势持续紧张，资源供应减少叠加需求旺盛助推国际油价再创新高。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月1日至4月15日）国际油价上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨4.04%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2024年4月29日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者，展望后市，伊以冲突导致地缘局势的不稳定性依然存在，“欧佩克+”减产的利好与需求前景的利空继续对峙，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

“进入新一轮成品油调价周期后，考虑中东地缘局势引发的市场担忧情绪仍存，短期内原油底部支撑仍存，近期国际油价走势或高位整理，新一轮成品油调价方向存不确定性。”金联创能源分析师马建彩向人民网记者表示，当前，国内成品油批发端涨幅已高于零售端涨幅，成品油价格上调后，国内批发油价走势继续上涨空间受限，短期内走势以窄幅波动为主。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油9.36元/升

西藏拉萨：92号汽油9.12元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.4元/升

云南昆明：92号汽油8.39元/升

贵州贵阳：92号汽油8.38元/升

四川成都：92号汽油8.34元/升

重庆：92号汽油8.3元/升

广西南宁：92号汽油8.3元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.27元/升

广东广州：92号汽油.8.26元/升

湖北武汉：92号汽油8.26元/升

河南郑州；92号汽油8.25元/升

北京：92号汽油8.25元/升

甘肃兰州：92号汽油8.25元/升

河北石家庄：92号汽油8.24元/升

天津：92号汽油8.24元/升

江苏南京：92号汽油8.21元/升

浙江杭州：92号汽油8.21元/升

吉林长春：92号汽油8.21元/升

上海：92号汽油8.21元/升

山东济南：92号汽油8.21元/升

福建福州：92号汽油8.2元/升

江西南昌：92号汽油8.2元/升

青海西宁：92号汽油8.2元/升

安徽合肥：92号汽油8.19元/升

湖南长沙：92号汽油8.19元/升

山西太原：92号汽油8.19元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.18元/升

宁夏银川：92号汽油8.14元/升

陕西西安：92号汽油8.12元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.05元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：罗知之、吕骞)
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