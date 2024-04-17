国内油价年内第五次上调 加满一箱92号汽油多花8元
人民网北京4月17日电 （记者杜燕飞）国家发改委16日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年4月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、195元。折算升价，从全国平均来看，92号汽油每升上调0.16元、95号汽油每升上调0.17元、0号柴油每升上调0.16元。
至此，国内成品油价格迎来年内第5次上调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将多花8元。本次油价上调后，国内油价呈现“五涨一降两搁浅”格局，92号汽油全面进入“8元时代”。
多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，中东地区冲突局势持续紧张，资源供应减少叠加需求旺盛助推国际油价再创新高。
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月1日至4月15日）国际油价上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨4.04%。
下一轮国内成品油调价窗口将于2024年4月29日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者，展望后市，伊以冲突导致地缘局势的不稳定性依然存在，“欧佩克+”减产的利好与需求前景的利空继续对峙，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。
“进入新一轮成品油调价周期后，考虑中东地缘局势引发的市场担忧情绪仍存，短期内原油底部支撑仍存，近期国际油价走势或高位整理，新一轮成品油调价方向存不确定性。”金联创能源分析师马建彩向人民网记者表示，当前，国内成品油批发端涨幅已高于零售端涨幅，成品油价格上调后，国内批发油价走势继续上涨空间受限，短期内走势以窄幅波动为主。
附：各地92号汽油最高零售价格
海南海口：92号汽油9.36元/升
西藏拉萨：92号汽油9.12元/升
辽宁沈阳：92号汽油8.4元/升
云南昆明：92号汽油8.39元/升
贵州贵阳：92号汽油8.38元/升
四川成都：92号汽油8.34元/升
重庆：92号汽油8.3元/升
广西南宁：92号汽油8.3元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油8.27元/升
广东广州：92号汽油.8.26元/升
湖北武汉：92号汽油8.26元/升
河南郑州；92号汽油8.25元/升
北京：92号汽油8.25元/升
甘肃兰州：92号汽油8.25元/升
河北石家庄：92号汽油8.24元/升
天津：92号汽油8.24元/升
江苏南京：92号汽油8.21元/升
浙江杭州：92号汽油8.21元/升
吉林长春：92号汽油8.21元/升
上海：92号汽油8.21元/升
山东济南：92号汽油8.21元/升
福建福州：92号汽油8.2元/升
江西南昌：92号汽油8.2元/升
青海西宁：92号汽油8.2元/升
安徽合肥：92号汽油8.19元/升
湖南长沙：92号汽油8.19元/升
山西太原：92号汽油8.19元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油8.18元/升
宁夏银川：92号汽油8.14元/升
陕西西安：92号汽油8.12元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油8.05元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站
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