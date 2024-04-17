人民网记者毛雷

今年，中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）“四岁”了。

记者注意到，在第四届消博会上，出现了不少“头回客”与“回头客”。这背后，是消博会“一展汇全球”影响力的持续提升。不断创新的办会模式，也成为海南做大做强“消博+”产业，推动形成消费和投资相互促进的良性循环，加快推动国际旅游消费中心建设的生动注脚。

“头回客”与“回头客”

英国手机品牌XOR带来多款奢侈品手机进行“中国首秀”、马来西亚猫山王榴莲吸引众多观众排队品尝、来自蒙古国的羊绒制品琳琅满目，不时有观展者试穿试戴……

这些，都是第四届消博会上的“新面孔”——今年，英国、蒙古国、马来西亚等国家首次组团参展，吸引了不少参展商和观众的目光。

除了“头回客”，还有“回头客”。

第四届消博会特色鲜明的法国馆。法国馆供图

连续参加四届消博会的法国，今年把香榭丽舍大道“搬到”了消博会现场，展出美容、时尚、室内装饰、食品和葡萄酒、烈酒等领域的11家享有盛誉的法国企业和品牌。除法国国家馆以外，另有146个法国品牌参展本届消博会。

“我们为观众提供如同置身于巴黎一般的沉浸式华丽购物体验。”法国馆相关负责人说。

泰佩思琦与海南的“缘分”始于2021年首届消博会。

“我们参加了首届消博会，效果非常好，第二年我们就将泰佩思琦中国旅游零售总部落户海南。”泰佩思琦中国区副总裁李蓉说，本届消博会，泰佩思琦带来了全新子品牌“蔻驰之城”在海南首发首秀，看中消博会与日俱增的影响力。“自从进驻海南市场后，泰佩思琦就始终重视集团在海南的发展，目前集团旗下品牌在海南共有14家门店。”

不仅是泰佩思琦，首届消博会以来，雅诗兰黛、科大讯飞、华熙生物、DFS、LVMH、华为等品牌纷纷落地海南，参展商变投资商，消博会之于海南的成效不言而喻。

从“6天”到“365天”

消博会只有6天，太短，怎么办？延长！

“相比往届消博会，今年最大的亮点之一，就是将‘展品’变为‘商品’。”海南省商务厅党组成员、海南国际经济发展局局长唐华告诉人民网记者，本届消博会海南探索打造“线上+线下”常年展示交易的“消博汇”平台，通过展会集聚全球消费精品、新品，运用自贸港税收优惠、通关便利等政策，引导参展商在展会结束后将展品转入保税区，通过保税“实物展示+跨境电商”模式继续销售，实现短期展品变长期商品。

第四届消博会上，观众了解进口展品。人民网记者 符武平摄

“也就是说，在消博会结束后，消费者仍然可以在海口国际免税城、日月广场，三亚凤凰机场等消博会指定展示点，线下体验和线上购买‘消博’精品好物。”唐华说。

这一设想实现的背后，是海关出台的“支持跨境电商业务，推进线上线下融合”政策。该政策允许列入跨境电商零售进口商品清单的进境展览品，在展览结束后进入区域中心的，对于符合条件的，可按照跨境电商网购保税零售进口商品模式销售。

“比如消费者在消博会看上了马来西亚的一款商品，等到消博会闭幕，可以直接到我们三亚凤凰国际机场德航航空城的马来西亚国家商品馆来购买，因为是跨境电商，和离岛免税不同，不需要离岛的机票和船票，可以直接购买。”海南自贸区德航集团有限公司董事长路平说，综合保税仓就在附近，基本可以让顾客“立等可取”。

根据海关的统计，2023年，我国进口消费品1.95万亿元，同比增长1.2%。初步统计，全年跨境电商零售进口额达到1417.7亿元，同比增长7%。优质消费品进口的持续扩大，为全球消费品企业提供了更为广大的市场空间。今年一季度，全国网上零售额33082亿元，同比增12.4%。这也让路平这样的跨境电商，坚定了发展“网购”的决心。

一个创新，让消博会从“6天”延长到“365天”。

消博会“越来越大”了

4月14日，距离第四届消博会主会场百余公里的博鳌乐城，“乐城全球特医险”正式发布，即日起开启投保通道，全国人民均可投保，保费每人每年仅122元起，最高保额高达600万元。

消博会期间，cdf海口国际免税城内，一场场时装秀精彩纷呈。在海口西海岸公共码头，“启航蓝色梦想，奏响游艇乐章”第四届消博会海口国际游艇展如火如荼，参展船艇总数达到250艘，较去年增长14%；参展游艇国际品牌80家共120艘，境外船艇数量与品质创历史新高。

第四届消博会游艇展水上展区。人民网记者 翁奇羽摄

本届消博会首次采用“1+N”全岛办展模式，组委会设立了免税购物、帆船游艇、国际消费健康消费3个分展区。

“推动‘场馆’变‘场景’。”唐华说，本届消博会依托海口国际免税城展示和体验免税购物，依托海口西海岸公共码头展示和体验游艇生活，依托博鳌乐城展示和体验大健康消费，将观展和消费体验有机结合，进一步创新产品供给、升级消费体验，让消费者通过沉浸式方式，体验来自全球的精品和新品。

本届消博会规模创历史新高，展览总面积达12.8万平方米，共有来自71个国家和地区的超4000个消费精品品牌参展，专业采购商近6万人，3个分展区的设立，也让消博会“越来越大”。

不断提升的办会水平和做好“消博+”文章，正让“消博大卖场”转变为“自贸港大市场”，也成为海南建设国际旅游消费中心坚实的“底气”。

(责编：罗知之、吕骞)

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