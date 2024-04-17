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纪念币上新！央行4月22日发行中国纸币千年金银纪念币

2024年04月17日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2024年4月22日发行中国纸币千年金银纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

150克长方形金质纪念币背面图案为北宋成都典型市井街巷、商贸活动场景及地域特色景观等组合设计，并刊“中国纸币千年”字样及面额。

8克长方形金质纪念币背面图案为数字“1000”、具有代表性的纸币元素及飘带等组合设计，并刊“中国纸币千年”字样及面额。

30克长方形银质纪念币背面图案为数字“1024”、益州交子务、纸币兑换场景及飘带等组合设计，并刊“中国纸币千年”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，150克长方形金质纪念币为精制币，含纯金150克，规格64毫米×40毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量500枚。

8克长方形金质纪念币为精制币，含纯金8克，规格23毫米×15毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克长方形银质纪念币为精制币，含纯银30克，规格42毫米×27.5毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

注：贵金属纪念币的面额仅为货币符号，具有象征意义，不代表贵金属纪念币的实际价值。

(责编：罗知之、吕骞)
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