人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通：以科技创新塑造发展新动能 助力长沙实现制造业数字化转型升级

2024年04月17日15:31 | 来源：人民邮电报
小字号

原标题：“中国工程机械之都”如何向“新”而行？

橘子洲、杜甫江阁、第一师范、岳麓山、岳麓书院、臭豆腐、长沙米粉……提到长沙，很多人的第一印象是旅游城市、美食城市。

但其实，长沙还有另外一个极具分量的身份，那就是“中国工程机械之都”。

因地制宜发展新质生产力，让工程机械产业与新一代信息通信技术深度融合，以科技创新促进城市发展、塑造发展新动能，正是湖南联通助力长沙制造业实现数字化转型升级的“妙招”。

三一集团、山河智能是长沙乃至全国工程机械行业的龙头企业。

从2010年起，湖南联通便与三一集团展开全面合作，合作涉及基础通信服务、服务器托管、ICT集成服务等。

据悉，为解决三一集团数字电路组网成本高、交付慢等问题，湖南联通倾力打造了“云联网”产品，以长沙作为汇聚核心节点，完成了三一集团全国各分支机构及云业务的组网，能有效满足客户单位在数据中心、云资源池及办公场所之间的快速组网，实现更为快速、便捷、安全的信息传输。相比之前，数字电路组网极大地降低了运营成本，目前已接入办公及云池节点55个。

此外，湖南联通还为三一重卡在总装、涂装焊接等多个车间建设了5G专网，使机械臂可以通过5G专网进行生产工作；部署了近500台5G AGV小车， 5G AGV小车每天能精准配送10万多个零部件，让产能提高了40%。通过5G赋能后，该工厂得到了政府部门及客户的高度认可并获得湖南省“5G+工业互联网”示范工厂的荣誉。

将目光转向长沙市长沙县，凉塘路上的工程机械正在热火朝天地作业，但驾驶舱内却空无一人。原来这得益于湖南联通与山河智能基于5G+MEC专网搭载的“祥云平台”。

该平台通过5G网络实现了工程机械远程控制，并运用AR辅助装配及VR模型展示等前沿技术，将工程机械现场环境数据、视频数据实时同步给异地驾驶室，不仅可以帮助操作人员在驾驶舱内实现远距离设备遥控，完成工程任务，还能有效解决传统工程机械工作环境恶劣、危险系数高的问题，为山河智能带来了极大便利，降低了软件实施成本。

在山河智能工业城挖掘机制造厂房门口，一台山河智能远程遥控仓格外抢眼。在这台可移动的操作仓内，一位挖掘机驾驶员正遥控着几百米外的旋挖钻机挖掘山体，遥控仓内的大屏上实时显示着高质量视频画面，操作员身在操作仓，却能直观看到挖掘机作业的所有细节。

这台旋挖钻机是湖南联通与山河智能合作研发的全球首创远程控制5G+智能旋挖钻机，从发号施令到设备响应的时间已降低至150ms以下，能够提供精准快速的远程控制服务，创造无人化施工环境，保障操作人员施工安全。

目前，湖南联通5G技术已助力山河智能挖掘机、旋挖机、推土机等10余种工程机械实现远程遥控。这一创新应用不仅极大地提高了设备作业的安全性、可靠性，而且还提升了施工效率和作业便捷性，使工程作业不再受地域和时空限制，走在了智能工业制造和5G+工业互联网技术应用的前沿。

推动传统产业转型升级，促进产业高端化、智能化、绿色化是发展新质生产力的题中应有之义。而推动制造业高质量发展更是重中之重。

后续，湖南联通将持续提高5G+自主创新应用能力建设，促进工程机械行业资源、技术与信息共享，提升全产业链协同效率，为长沙打造世界级工程机械产业集群贡献更多方案和智慧。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明
　　人民网北京4月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。国家发展改革委政策研究室主任金贤东在会上表示，低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域，同时也涉及高端制造、人工智能等行业，具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点，是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。…
国家发改委：推动消费从疫后恢复转向持续扩大
　　人民网北京4月17日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。国家发展改革委政策研究室主任金贤东在会上表示，展望全年，在扩大内需、促进消费政策带动下，各地方各领域不断创新消费场景、优化消费环境，支撑消费增长的积极因素在增多，消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部