原标题：“中国工程机械之都”如何向“新”而行？

橘子洲、杜甫江阁、第一师范、岳麓山、岳麓书院、臭豆腐、长沙米粉……提到长沙，很多人的第一印象是旅游城市、美食城市。

但其实，长沙还有另外一个极具分量的身份，那就是“中国工程机械之都”。

因地制宜发展新质生产力，让工程机械产业与新一代信息通信技术深度融合，以科技创新促进城市发展、塑造发展新动能，正是湖南联通助力长沙制造业实现数字化转型升级的“妙招”。

三一集团、山河智能是长沙乃至全国工程机械行业的龙头企业。

从2010年起，湖南联通便与三一集团展开全面合作，合作涉及基础通信服务、服务器托管、ICT集成服务等。

据悉，为解决三一集团数字电路组网成本高、交付慢等问题，湖南联通倾力打造了“云联网”产品，以长沙作为汇聚核心节点，完成了三一集团全国各分支机构及云业务的组网，能有效满足客户单位在数据中心、云资源池及办公场所之间的快速组网，实现更为快速、便捷、安全的信息传输。相比之前，数字电路组网极大地降低了运营成本，目前已接入办公及云池节点55个。

此外，湖南联通还为三一重卡在总装、涂装焊接等多个车间建设了5G专网，使机械臂可以通过5G专网进行生产工作；部署了近500台5G AGV小车， 5G AGV小车每天能精准配送10万多个零部件，让产能提高了40%。通过5G赋能后，该工厂得到了政府部门及客户的高度认可并获得湖南省“5G+工业互联网”示范工厂的荣誉。

将目光转向长沙市长沙县，凉塘路上的工程机械正在热火朝天地作业，但驾驶舱内却空无一人。原来这得益于湖南联通与山河智能基于5G+MEC专网搭载的“祥云平台”。

该平台通过5G网络实现了工程机械远程控制，并运用AR辅助装配及VR模型展示等前沿技术，将工程机械现场环境数据、视频数据实时同步给异地驾驶室，不仅可以帮助操作人员在驾驶舱内实现远距离设备遥控，完成工程任务，还能有效解决传统工程机械工作环境恶劣、危险系数高的问题，为山河智能带来了极大便利，降低了软件实施成本。

在山河智能工业城挖掘机制造厂房门口，一台山河智能远程遥控仓格外抢眼。在这台可移动的操作仓内，一位挖掘机驾驶员正遥控着几百米外的旋挖钻机挖掘山体，遥控仓内的大屏上实时显示着高质量视频画面，操作员身在操作仓，却能直观看到挖掘机作业的所有细节。

这台旋挖钻机是湖南联通与山河智能合作研发的全球首创远程控制5G+智能旋挖钻机，从发号施令到设备响应的时间已降低至150ms以下，能够提供精准快速的远程控制服务，创造无人化施工环境，保障操作人员施工安全。

目前，湖南联通5G技术已助力山河智能挖掘机、旋挖机、推土机等10余种工程机械实现远程遥控。这一创新应用不仅极大地提高了设备作业的安全性、可靠性，而且还提升了施工效率和作业便捷性，使工程作业不再受地域和时空限制，走在了智能工业制造和5G+工业互联网技术应用的前沿。

推动传统产业转型升级，促进产业高端化、智能化、绿色化是发展新质生产力的题中应有之义。而推动制造业高质量发展更是重中之重。

后续，湖南联通将持续提高5G+自主创新应用能力建设，促进工程机械行业资源、技术与信息共享，提升全产业链协同效率，为长沙打造世界级工程机械产业集群贡献更多方案和智慧。

(责编：董童、李源)

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