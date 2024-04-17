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国家发改委：2024年一季度中国经济表现为“三有”

2024年04月17日15:55 |
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人民网北京4月17日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，今年以来中国经济延续了回升向好态势，实现了平稳起步、良好开局。从目前所掌握的数据分析，主要表现为“三有”，即稳中有升、稳中有进、稳中有改善。

一是主要经济指标增速稳中有升。经济增幅有所提高，一季度国内生产总值同比增长5.3%，环比增长1.6%，增幅分别比上季提高0.1个和0.4个百分点。工业生产有所加快，规模以上工业增加值同比增长6.1%，增幅比去年全年提高1.5个百分点。投资、出口增势较好，固定资产投资增长4.5%，增幅比去年全年提高1.5个百分点；以人民币计价货物出口额增长4.9%，增幅比去年全年提高4.3个百分点。

二是经济结构调整稳中有进。产业结构稳步趋优，新旧动能转换加快，制造业发展较快，一季度同比增长6.7%，其中高技术制造业增加值增长7.5%；新兴产业加快发展，3D打印设备、服务机器人产量分别增长40.6%、26.7%；生产性服务业发展提速，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%，较上季加快2.5个百分点。“三驾马车”拉动更加协调，内需主动力作用持续显现，一季度内需贡献率为85.5%；净出口拉动作用增强，外需贡献率从上季的-3.1%转为14.5%。

三是企业效益、就业收入、市场预期平稳改善。企业效益较快恢复，前2个月规模以上工业企业利润总额同比增长10.2%。就业收入稳步增加，3月份城镇调查失业率为5.2%，较上月和上年同期均回落0.1个百分点。一季度全国居民人均可支配收入实际增长6.2%，继续快于经济增速。市场预期稳中向好，3月份制造业采购经理指数为50.8%，较上月提高1.7个百分点，时隔5个月重回扩张区间，其中制造业企业生产经营活动预期指数为55.6%，较上月提高1.4个百分点；非制造业商务活动指数为53%，较上月提高1.6个百分点。

袁达表示，要清醒地认识到，外部风险挑战仍然较大，国内经济运行还存在不少困难。综合来看，一季度中国经济实现良好开局，为实现全年目标打下了坚实基础。随着前期出台实施的各项政策措施持续显效，党中央、国务院部署的新任务新举措落地见效，中国经济回升向好态势将不断巩固，更有信心、更有底气高质量完成全年目标任务。

(责编：申佳平、吕骞)
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