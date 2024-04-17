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国家发改委：今后几个季度产能利用率有望逐步回升

2024年04月17日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者申佳平）“我们初步分析，今后几个季度产能利用率有望逐步回升。”在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，国家发展改革委研究室主任金贤东表示，对于产能问题，要从经济规律出发，客观、辩证看待。在市场经济条件下，供需平衡是相对的、不平衡是普遍的，适度的产大于需有利于市场竞争和优胜劣汰，这种现象普遍存在。

金贤东介绍，产能利用率是反映短期内产需关系的一个指标，受到需求状况、盈利水平等因素的影响。从中国这几年历史数据看，产能利用率的季度波动比较大，一季度产能利用率相对低一些，四季度相对高一些，这与春节假期等因素相关。

“有些方面把产能问题与国际贸易挂钩，认为出口商品多了就是产能过剩了，这是站不住脚的。中国每年大量进口芯片、飞机、大豆、原油等商品，那么这些商品的出口国难道都产能过剩了吗？”金贤东表示，在经济全球化背景下，供给和需求都具有全球性。不同国家在各自强项产业的产能大一些，在其他产业的产能小一些，这是由各国的比较优势决定的。只有加强合作，才能共同发展。

金贤东以新能源汽车为例指出，据国际能源署测算，2030年全球新能源汽车需求量将是2023年全球销量的3倍多。在推进绿色低碳转型发展的进程中，电动汽车等新能源领域蕴藏着海量市场需求，这将是各国发展的共同机遇。中国新能源产业持续发展、持续提供优质产能，不仅满足自身高质量发展需要，也对全球应对气候变化和绿色低碳转型作出重要贡献。

(责编：申佳平、吕骞)
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