人民网北京4月17日电 （记者申佳平）4月17日，国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，国家发展改革委通过纵向上下联动和横向统筹协调结合，全力以赴推动解决民营企业急难愁盼问题。

袁达介绍，今年一季度，民营经济发展实现良好开局，重点领域指标走势向好。一是工业生产增速加快。一季度规模以上私营工业企业增加值同比增长5.4%，比去年同期加快3.4个百分点。前2个月规模以上私营工业企业利润增长12.7%，比规上工业企业整体利润增速快2.5个百分点。二是民间投资潜力持续释放。一季度民间投资增长0.5%，增速比前2个月加快0.1个百分点。扣除房地产开发投资的民间投资增长7.7%，其中制造业民间投资增长11.9%，基础设施民间投资增长8.1%。三是民营企业外贸增速明显快于整体水平。一季度以人民币计价的民营企业进出口增长10.7%，比整体进出口增速快5.7个百分点，所占比重达54.3%，其中民营企业出口、进口增速分别快于整体4.8个、7.8个百分点。

袁达指出，当前民营企业发展仍面临一些难点堵点痛点问题，国家发展改革委会同有关方面全力以赴推动解决民营企业急难愁盼问题。一方面，加强纵向上下联动。建立与民营企业常态化沟通交流和解决问题工作机制，调动国家、省、市、县四级发改部门，常态化做好民营企业所反映问题的收集、解决、反馈及跟踪问效工作，努力让民营企业有感有得。另一方面，加强横向统筹协调。建立促进民营经济发展壮大部际联席会议工作机制，会同42家部门和单位协同解决问题。截至今年3月底，国家发展改革委通过多种渠道收集民营企业的诉求建议，扣除重复、不属实等的后，约560项，已办理并进一步跟踪问效的约300项，力求解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业。

袁达同时表示，近期，国家发展改革委组织召开了全国优化营商环境工作会议和促进民营经济发展壮大部际联席会议第一次全体会议，部署2024年重点工作。下一步，还将进一步加大工作力度，做好统筹协调，突出抓好3方面工作。

一是强化法治保障。加快推进《民营经济促进法》立法进程，不断完善坚持“两个毫不动摇”的体制机制，加快从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用。

二是切实解决企业问题。建好用好民营经济发展综合服务平台，形成收集、办理、反馈、跟踪问效的工作合力和落实闭环，加力协调解决制约民营经济发展的共性问题、突出典型问题，切实做到安企、护企、稳企、惠企。

三是持续营造良好氛围。落实好常态化沟通交流机制，定期组织召开促进民营经济发展壮大现场会，深入实施新时代民营经济人士培育赋能计划，总结推广各地促进民营经济高质量发展的典型经验做法，积极营造鼓励支持民营经济发展的良好环境。

(责编：申佳平、吕骞)

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