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国家发改委：着力推动各地统筹配置“0-6岁”育幼服务资源

2024年04月17日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者申佳平）“一老一小”牵动着亿万家庭，是人民群众最关心、最直接、也是最现实的民生问题。国家发展改革委副主任刘苏社在国务院新闻办4月17日举行的发布会上表示，为有效解决托育供给不足与幼儿园资源富余的现实问题，国家发展改革委将会同有关部门，着力推动各地统筹配置“0-6岁”育幼服务资源。

刘苏社具体指出，国家发展改革委围绕扩大增量、优化存量、提高质量三个方面不断改善“一老一小”服务。

一是扩大增量。为主动适应人口老龄化趋势，满足日益增长的养老托育服务需求，“十四五”时期国家发展改革委新增“积极应对人口老龄化和托育建设专项”，充分发挥中央投资示范带动作用，2021-2023年累计安排中央预算内投资218亿元，带动各地扩大养老托育服务供给。2024年，我国还将进一步加大中央预算内投资的支持力度，重点支持“一老一小”设施服务体系的建设。当前，我国千人口托位数达到3.3个，较上年增加0.8个，全国有48个地市开展了托育综合服务中心建设试点，今后还将在更大范围进一步推广。同时还将通过以投资带机制，推动专业化养老机构下沉社区，让人民群众能够就近就便享受养老服务。

二是优化存量。“十四五”《规划纲要》提出要“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”，通过持续推动结构调整，2023年养老机构护理型床位占比超过60%，提前实现“十四五”规划目标。下一步，国家发展改革委还将组织各地实施一批专业化、规模化的医养结合项目，带动提升养老服务的整体水平。同时，为有效解决托育供给不足与幼儿园资源富余的现实问题，还将会同有关部门，着力推动各地统筹配置“0-6岁”育幼服务资源，通过支持生源减少的幼儿园整体转型或者发展托育服务等方式，促进“0-3岁”和“3-6岁”服务供给的有序衔接。

三是提高质量。2023年，我国60岁及以上人口占比达到21.1%，进入到中度老龄化社会，这对养老产品与服务的品质提出更高要求。今年国务院办公厅1号文件聚焦发展银发经济、增进老年人福祉，提出了26条政策举措。下一步，国家发展改革委将会同有关部门做好政策落实。同时，为进一步推动托育服务水平的提升，还将与有关部门一起组织实施托育机构质量评估工作，真正把好事办好、实事办实，让人民群众获得更好的服务。

(责编：申佳平、吕骞)
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