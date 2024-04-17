人民网记者 乔雪峰

“我们的土地证是一个历史遗留问题，很长一段时间没有办好，也不知道该找谁能够解决？”回想起此前的土地证问题，安徽凤台县经济技术开发区光远机械制造有限公司企业法人李镇仍感到苦恼。

“没想到，去年八月份，问题反映到了淮南市政务‘政策咨询综合服务’平台后，很快就取得了不动产登记证，这正是地方政府积极优化营商环境的表现。”随着问题得到解决，李镇十分激动。

近年来，淮南把政务公开贯穿于政务运行全过程，着力打造阳光透明政府，营造利民惠企良好政务环境。在中国社会科学院国家法治指数研究中心项目组开展的政府透明度指数第三方评估中，该市以85.90分成绩位居全国较大城市第4位，群众满意度、获得感、幸福感大幅提升。

位于田家庵区的一家小微企业安徽途舜信息技术有限公司，这几年面对激烈的市场竞争，公司发展遇到新的瓶颈，如何实现高质量发展，抢占市场制高点，困扰着公司创办人程祥光。

“我关注了淮南市政策解读发布平台，看到《田家庵区实施规上工业企业、高新技术企业、战略性新兴产业企业、专精特新企业发展三年倍增行动方案》，让我看到了政府助企发展的真金白银举措，快速把握了政策的实质和关键点，坚定了我们向高新技术企业发展的信心，只有成为高新技术企业才能不断地跟进市场变化，抢占市场先机。”程祥光说。目前，该公司正在积极申报高新技术企业资质。

及时了解政策并准确把握政策的核心要义，对企业，尤其是小微企业和创业者来说至关重要，加强政策公开，推动政策落实落地也是政务公开最根本的初心使命。淮南坚持以企业和群众的需求为导向，瞄准政策制定、发布、解读“三个环节”发力，以高质量政策公开助力打通政策落地“最后一米”。

“我为这种‘公开+服务’的专区新模式点赞，不仅企业群众一键可查，而且群众诉求一网办理。”中石化淮南寿县分公司办公室主任孙中军告诉记者。

近期，该公司准备增设堰口加油站加气业务，因为未办理过该业务，几个月来，事项办理一直无着落。抱着试试看的想法，孙中军来到寿县政务公开专区政策咨询窗口寻求帮助，工作人员不仅热情解答，还联系安排专人与市县相关部门对接，由数据局牵头组织国土、住建、安监、消防、环保等部门会商论证、现场勘查，不到一周就办好了加气审批程序。

政务公开是党和政府与人民群众沟通联系的桥梁纽带，做好新时代政务公开工作是保障人民主体地位的必然要求。淮南强化政务公开与政务服务的相互融合，抓好各类服务平台的整合优化，最大限度提升办事效率和服务公开满意度。

“让群众满意是我们服务的宗旨，我们将全面提升政务公开质量和实效，为促进淮南市法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设贡献公开力量。”淮南市政府办公室副主任张玉福说。

据张玉福介绍，为更好发挥平台实效，该市打通了政府网站、政务服务平台、热线等系统数据对接端口，整合关联性强、社会需求大、办理频率高的“一件事”事项296个，推出跨层级办理服务事项56项，赋予并增强公安、公积金等17个业务系统线上办事关联证照调取功能，推动公开和服务融合、资源共享。

此外，还搭建了“政策咨询综合服务”互动平台，集中展示社会保障等高频热点问答知识556个；开设了“营商环境监督”分线，分线开通以来，截至4月1日，已累计受理企业诉求10944件，按时办结率100%、满意率99.93%；设立了“办不成事”窗口，累计受理“办不成事”事项139件、咨询类“办不成事”1975件，按期办结率、回访满意率均为100%。

(责编：罗知之、吕骞)

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