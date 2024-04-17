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我国明确超长期特别国债重点支持领域

2024年04月17日20:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月17日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家发展改革委副主任刘苏社17日在国新办举行的新闻发布会上表示，在支持领域方面，超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。

　　政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。刘苏社介绍，目前国家发展改革委会同有关方面已研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。

　　刘苏社说，方案坚持目标导向、精准突破，集中力量支持一批事关现代化建设、发展急需、多年想办而未能办、需要中央层面推动的大事要事难事，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，夯实国家安全和长远发展基础；坚持统筹硬投资和软建设，用改革办法和创新思路破解深层次障碍；坚持分步实施、有序推进，2024年先发行1万亿元超长期特别国债。

　　刘苏社表示，国家发展改革委将牵头会同有关部门，切实加强统筹协调，做好资金保障，优化投入方式，加大监管力度，特别要尽快建设一批前期工作比较成熟、具备条件的项目，还将抓紧推动出台实施相关的配套政策，确保行动方案明确的任务高质量落地见效。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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