本报记者 许 诺 马 晨

开栏的话

习近平总书记指出：“党的十八大以来，我们实施了一系列区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等，为构建新发展格局、推动高质量发展发挥了重要支撑作用。”

从华北平原到华南大地，从黄河流域到长江沿线，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列区域重大战略扎实推进，为加快构建新发展格局、实现高质量发展夯基固本，不断开辟我国经济发展的广阔新空间。

本报今起开设“区域协调发展微观察”专栏，编辑记者深入基层、践行“四力”，从一域观全局、从全局看一域，以微观视角展现各地区深入实施区域协调发展战略的生动实践。

从北京大红门出发，沿京台高速驱车40多分钟，便抵达河北省永清县的云裳小镇。

2017年新建成的这个小镇，是河北省首批承接北京非首都功能重点项目，目前的一期、二期项目占地面积410亩，建筑面积62万平方米，如今已是一座从业人员1.25万人、年产值超50亿元的“时尚新城”。

4月9日早晨刚6点，贺金平就开车赶往自家服装店。

“7点，进货商就进场啦，要抓紧把赶制的新货码好。”贺金平一边翻账本、盘点新品，一边对记者说。她的店在永清县云裳小镇的云裳服饰广场一号馆，账本上却印着“北京大红门”几个字——“这是当年没用完的本子”。

云裳小镇往北50多公里，北京大红门，贺金平2003年开始创业的地方。昔日的大红门服装批发市场，“人多、车多，小小的店面，到处都是打包的货物。门口几乎天天堵车。”

高质量疏解发展并举，对京津冀协同发展来说是一道必答题。2017年起，从北京搬出的服装商户中，有3800多家在云裳小镇有了新的发展之处。贺金平第一批入驻小镇，开启了“二次创业”。

“我们是疏解的行动者，也是疏解的受益者。”贺金平感叹，个人的命运，和推动京津冀协同发展的国家战略紧密相连。

疏解不是简单搬家。搬到云裳小镇，贺金平实现了转型升级的梦想。“买下了一个近40平方米的店，又租了近60平方米店面。”搬之前店小，腾挪不开，只能挂20多个货品，现在能展示一二百件，“店面扩大了10倍，年租金却便宜了很多”。

搬来的不只是服装商户，做面料的来了，做纽扣拉链的也来了，上下游的老客户又牵上线了。

临近上午10点，来小镇采购的人越来越多。

老顾客常素垅从河北省香河县来，以前常到大红门进货，疏解后，往来更便利。常素垅挑了几样货，“其他的寄快递，明天就能到”。

快递驿站就在服饰广场一楼。常素垅的包裹装上车，运到附近的圆通速递北方总部基地。货车进出有序，分拣设备高速运转，京津冀区域快递次日达的比例达95%以上。

“今天的订单挺多，发走400多件，卖了1.6万元。”下午2点关店后，贺金平点了账，喜不自禁。

关店后，贺金平到自家工厂看了看，“该换季了，请设计师做几款新品。”她笃信，“踏实做货，就有收获”。

云裳小镇的变化、产业的孵化，诠释了京津冀产业在疏解中转型升级、在承接中孕育新机的协同发展密码。

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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