本报记者 屈信明

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近年来，我国新能源车险保障水平不断提升，但依然存在车险价格较高、部分车型投保难等问题。行业之间加强数据共享，提升车险精准定价能力，不断拓展产品服务功能，有助于提升新能源车险经营水平，推动车险行业持续稳健发展，进一步释放我国新能源汽车消费潜力。

近年来，新能源汽车凭借绿色低碳、智能舒适等优势，受到越来越多消费者欢迎。一季度，新能源汽车国内销量达178.3万辆，同比增长33.3%。与新能源汽车普及推广相适应，我国新能源汽车保障不断完善。2021年，中国保险行业协会发布新能源汽车商业保险专属条款（试行），引导保险行业将“三电”系统纳入新能源车险保障范围、保障自用充电桩损失等，为新能源汽车消费者提供了更加有效、有针对性的保险保障。

不少消费者表示，新能源车险保障水平提升，更好满足了车主需求。也有消费者称，新能源车险虽不断完善，却仍有烦心事——保费价格较高、涨价等增加了车辆使用成本。新能源车险供需矛盾原因何在？如何推动新能源车险精准定价、降低风险成本，提升性价比？记者进行了采访。

保费相对比较高

成本压力也较大

记者在采访中了解到，随着车险综合改革政策红利释放，“降价、增保、提质”成为很多消费者的感受。不过，“今年新能源车险保费交了8000多元，同等价位的燃油车保费大概是6000元”“主险保费涨了两成，新能源汽车第三者责任保险保费也涨了不少”等，仍是一些消费者的烦心事。

“从总体看，同等价位新能源汽车的车险保费往往高于燃油车。根据车型和车主历史出险情况、保险公司相关业务经营情况及当地市场整体赔付率等，新能源车险保费也存在一定差异，部分车主可能遇到保费上涨较多的情况。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

新能源车险保费不便宜，保险机构相关业务也承担较大经营压力。人保财险总裁于泽说，新能源车险特别是商业险部分的综合成本率高。浙商保险总精算师高云说，据同业交流，受去年汽车出行明显增加、自然灾害多发等因素影响，车险赔付有所增加，2023年车险市场新增保单综合成本率较高，其中新能源车险业务成本压力更大，今年部分保险公司采取更加审慎的定价和承保策略。

这种供需矛盾原因何在？业内人士指出，较高的出险率和赔付率是新能源车险价格较高的主要原因。

“新能源汽车往往使用原厂配件和高度集成模块。电池、电机和电控系统以及传感器等零配件价值高，一旦损坏，维修成本可能较高；一些新能源车型一体化设计程度高，即便是局部受损，也可能面临整车维修。”北京车与车科技有限公司首席执行官张磊说，对保险公司而言，新能源汽车高昂的维修费用导致车险业务成本更高。

业内人士表示，新能源汽车具有加速快、行驶安静等特点，即便是熟练的燃油车驾驶员，也往往需要一定适应期；同时，新能源汽车驾驶群体相对年轻，急加速、急刹车等较多，一定程度上增加了事故风险。此外，新能源汽车用于网约车营运的比例较高，但不少车主按家用车投保车险，在驾车时长和里程大大增加的情况下，会造成更高的出险率。

“新能源汽车的车型和技术更新迭代快，对保险公司来说，相关车险业务数据积累不足，一些小众车型数据则更为欠缺，为覆盖风险，只能上调保费甚至拒保。”王向楠说。

推动风险降低

优化定价机制

如何推动新能源车险优化定价，在稳健经营的同时为消费者提供性价比更高的产品？专家建议，可通过加强数字技术应用与各方数据共享，降低事故发生率，同时提升新能源车险精准定价能力。

“保险机构发展数字金融、优化定价模型十分必要，应进一步加强金融科技应用，更好获取和分析车辆使用数据、驾驶行为数据、车辆状态等信息，以实现精准风险评估和精算定价。”张磊说，“此外，还应打通数字壁垒，在确保数据安全和隐私保护的前提下，推动保险公司与车企、电池企业、售后维修企业等实现数据互联互通，为核保理赔等提供便利，优化消费者体验。”

王向楠说，相关部门可推动建立标准化框架，制定相对统一的数据格式和通信协议标准，促进不同品牌和型号新能源汽车产生的数据更加具有互操作性，更好实现驾驶数据商用共享。

“在数据安全可控的前提下，相关部门及保险行业等可合力推动交通违法数据在保险定价中的应用，为驾驶行为良好、事故发生率低的车主提供更优车险价格，这也有利于引导公众自觉遵守交通规则、更加注重安全驾驶。”国家金融监督管理总局重庆监管局有关负责人说。

业内人士认为，推广智能驾驶辅助技术，提升智能系统识别道路安全风险及车主不当行为的能力，能够引导车主安全驾驶，减少交通事故，进而降低出险率。此外，可通过降低维修成本、压降渠道费用等方式，进一步降低新能源车险经营成本，实现让利消费者与承保机构可持续经营之间的平衡。

“对汽车产业链而言，应持续加强研发创新，不断提升新能源汽车稳定性；同时，可进一步推广标准化、通用化零部件，加大新能源汽车零部件企业培育力度，推动传统零部件企业加快数智化转型升级，提高新能源汽车社会化维修服务能力。这有利于降低车险业务成本、为消费者让利，更有利于降低车主综合用车成本、促进新能源汽车消费。”招联首席研究员董希淼说。

优化渠道助力降低成本。“新能源车企经销模式与传统车企不同，通过构建全流程数字化服务平台，用户订车、交付、金融服务等全部实现数字化。车险作为其中重要一环，自然嵌入车企数字化系统中，为用户提供方便快捷的投保、续保、理赔服务。”张磊说，未来，新能源车险销售场景有望嵌入车机屏幕，便于车主自行完成首次投保、后期续保等，有利于进一步降低渠道成本。

增强服务功能

挖掘市场潜力

去年国庆假期，重庆新能源车主王康宁驾车出游，途中遇到剐蹭，大灯损坏，需要送修。“本以为自驾游‘泡汤’了，没想到此前购买的车险新能源车主服务包派上了用场。我不仅享受到全流程送修车服务，还收到车企送来的同类型代步车。”王康宁说。

王康宁的经历，是新能源车险增强服务功能的缩影。近年来，新能源车企愈加重视售后服务和消费者用车体验，保险机构则依托丰富的网点、专业的风险管理与保障能力等优势，与车企加强合作，推出汽车保养、漆面维修及临时代步车等附加服务。

中央经济工作会议提出，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。专家认为，作为汽车后市场重要方面，新能源车险及相关市场前景较好。近年来，比亚迪、理想、蔚来等车企纷纷进入车险行业，探索成立保险中介机构或收购财产保险公司牌照。未来，保险行业、新能源车企等深化合作，加大产品创新力度，将进一步拓展新能源车险相关产品服务功能、挖掘市场潜力。

“车企与保险业深化合作有望进一步推动产品服务创新。例如，基于新能源汽车搭载的车联网和智能驾驶辅助技术，经过车主授权，保险公司能够利用这些数据设计更加个性化的产品，精准满足不同群体的差异化需求。”张磊说。

“保险公司要更深入地了解客户实际需求，不断优化产品定价机制，加快新能源车险产品和服务升级，充分运用市场机制解决新能源车投保痛点，推动行业高质量发展。”高云说。

王向楠说，更全面高效地承保新能源汽车风险、满足车主需求，在增强消费者获得感和满意度的同时，也有利于为保险行业打开更广阔的市场空间。同时，高质量金融服务还将助力进一步挖掘我国新能源汽车消费潜力。

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 12 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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