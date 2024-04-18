原标题：2024年巴黎奥运会倒计时100天，天猫独家上线第一批“官方周边”

巴黎奥运会倒计时正式进入100天，官方特许商品在中国地区迎来首发，独家上线天猫奥林匹克官方旗舰店。

4月17日上午，在国际奥委会、奥运会资格系列赛上海组委会领导、法国驻上海总领事及多家奥运赞助品牌代表的见证下，淘天集团天猫事业部市场部及营销平台总经理余丹立正式官宣了巴黎奥运特许商品上线天猫的消息，“天猫很荣幸能再次参与这场全球都为之疯狂的体育盛会，为广大消费者带来耳目一新的奥运体验和购物享受。”

巴黎奥运特许商品天猫独家首发仪式现场

这是“弗里热”与中国消费者的首次见面，“弗里热”的形象，源自法国文化符号之一的弗里吉亚帽，体现了法国深厚的历史文化底蕴，也传达了奥运精神中的团结与和平理念。第一批上线的特许商品中，包括高38厘米的弗里热形象毛绒玩具、弗里热与巴黎标志性建筑物埃菲尔铁塔合影的造型手办、以及奥运会运动系列纪念银币。

2018年，国际奥委会首度以官方名义在天猫开设了奥林匹克官方旗舰店，实现了奥运商品无时差、不分季节和周期的全线售卖，是国际奥委会推进数字化转型的重要里程碑之一。自从店铺上线以来至今，吸引了数百万粉丝、累计数亿访客访问。北京2022年冬奥会和吉祥物冰墩墩周边的巨大成功，更是成为中国和奥运会的里程碑式时刻。国际奥委会电视与营销服务总经理 Anne-Sophie VOUMARD表示：“作为全球最大的品牌和零售商电商平台之一，天猫为我们提供了一个无与伦比的平台，使我们能够吸引并接触到喜爱奥运会官方商品的粉丝”。

如今，六年“天猫老店”再次上新奥运周边。值得一提的是，通往巴黎2024的奥运会资格系列赛历史性地选择了上海作为比赛场地，此举不仅展示了中国在国际体育舞台上的重要地位，也为广大中国民众提供了一个在家门口观赏高水平国际赛事的机会，必将掀起新一轮的奥运热潮。届时，广大消费者可一边看比赛，一边通过天猫奥林匹克官方旗舰店便捷购买到正版授权的“弗里热”周边商品。

同时，2024年也是中法两国正式建立外交关系60周年，法国驻上海总领事Joan Valadou表示：“体育是中法双边关系中非常重要且充满活力的组成部分，尤其是在青年运动员的培养和交流、体育基础设施的发展以及体育产业专业知识的共享等方面，双方合作大有可为。”天猫平台也将通过精彩的线上活动、丰富的互动体验，为广大消费者带来耳目一新的奥运体验和购物享受，共同期待并见证这一全球体育盛事的到来。

(责编：曹淼、李源)

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