原标题：打通堵点便利外籍人员来华

据统计，国家移民管理机构12367服务平台开通3年来，累计接处中外来电超1000万人次，服务范围覆盖全球143个国家和地区。平台提供“能问能办”一站式服务，帮助外籍来华人员解决实际问题，释放出热情友好的待客诚意。

外籍人员来华旅游观光、投资兴业，对促消费、稳就业、带动相关产业发展等具有积极意义。今年以来，相关部门出台了一系列政策措施，对便利外籍人员来华生活工作起到了积极作用。但在支付、住宿、交通等环节仍存在不足，还需要在服务供给等细节上发力，切实打通堵点、解决难点。

在优化支付环境方面，推动更多消费场景建立受理移动支付、银行卡、现金等所需的软硬件设施。一方面，简化外籍人士绑定国内移动支付系统的程序，升级境外银行卡受理终端机；另一方面，优化布设外币兑换服务点，满足外籍人员现金支付需求，构建“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的多元支付环境。

在证件识别使用方面，对购买机票、乘机乘车、办理入住等实名认证高频场景，应将外国护照、外国人永久居留身份证等纳入认可使用的证件范围，推进相关信息系统和设施设备的适配性、兼容性改造，加快实现外籍人员证件在公共服务、互联网服务等领域的全面应用，使核验身份更加快捷、准确。

在公共服务方面，完善公共场所、政务场所的多语种标识及导览设施，提高服务人员外语服务水平，更好回应外籍人员诉求。进一步拓展12367等服务平台的功能，为解决外籍人员来华在华“急难愁盼”问题搭建更多元、更顺畅的窗口，提升外籍人员往来意愿，稳定其发展预期。（作者：曾诗阳）

(责编：方经纶、陈键)

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