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全国营业性演出票房收入同比增长116.87%——

一季度演出市场供需两旺

2024年04月18日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：一季度演出市场供需两旺

中国演出行业协会数据显示，今年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次达11.90万场，同比增长72.71%；票房收入108亿元，同比增长116.87%；观演人数3886.99万人次，同比增长77.88%。全国演出市场开局势头向好。

今年春节假期，演出火爆拉动消费效果突出。专业剧场、演艺新空间等演出场所项目多、场次多、类型多，涵盖话剧、戏曲、相声、音乐会、音乐剧、儿童剧等，成为满足社交需求、家庭消费的热门产品。北京人艺的《日出》在曹禺剧场连演15场，所有场次均开票即售罄。舞剧也出现明显的“扎堆儿”现象，《大河之舞》《李白》《孔雀》《只此青绿》等项目热度不减。热门舞台艺术作品的巡演，有效带动了各地剧场演出消费。同时，过文化年，以演出助力当地文化“出圈”也成为各地组织、策划春节假期活动的重要一环。

一季度，旅游演艺行业进入供需两旺的良性循环。美团文旅研究院院长路梦西分析，一方面，持续走高的出行需求推动传统旅游演艺项目保持较高热度，尤其是知名品牌项目在节假日等重点档期，多次创下单日演出场次历史新高。另一方面，新增或提质的旅游演艺项目凸显地方和传统文化底蕴，为景区增加了卖点。

一季度，演出市场呈现“淡季不淡”的特点。全国举办2000人以上的大中型演唱会、音乐节近200场，多位歌手在一季度发布全年演出计划，演唱会票务市场热度持续上升。作为市场活跃度最高的品类之一，音乐节在主题选择、内容策划、乐队邀请、商业合作等多维度呈现更为丰富的演出产品供给。

《2023中国演出行业消费者洞察报告》显示，热门演出买票难成为影响演出消费体验的堵点。解决矛盾的关键在于供给端的持续丰富，比如热门演出增加巡演城市和场次，覆盖更多二三线及以下城市。此外，演出票务平台应始终把消费者利益放在首位，坚决打击各种“黄牛”行为。

大麦相关负责人表示，将推动演出实名制、退票机制落地，促进市场良性发展，缓解演出退票投诉量大、用户抢票难、“黄牛”高价扰乱票务市场等问题。此外，大麦推出演出票候补功能，快速匹配不同消费者之间的退票诉求和购票需求，为消费者带来更多便利。

2023年，小剧场和演艺新空间对消费的拉动作用充分展现，各地文旅部门高度重视并深度推进，类型划分也更为多样。

今年1月至2月，扬州开展“剧好看”小剧场展演季活动，26台小剧场优秀剧（节）目在各大小剧场交流巡演；杭州市文化广电旅游局评定并公布首批40个“城市艺舞台·演艺新空间”。新空间也成为城市更新的重要抓手，多地出台专项政策，吸引相关演出企业进驻、推动传统空间改造、探索文旅融合新模式。从市场整体看，这些小微型演出在孵化原创作品、培养创作团队、丰富演出业态、培育观众群体等方面效果显著。

针对日益多元的演出市场细分需求，国有艺术机构越来越注重小剧场的灵活性，不断推动小剧场发展，与大剧院、大剧场形成互补互促关系。2月底，中国木偶艺术剧院全新演艺新空间“中国木偶艺术剧院双益发演艺中心剧场”亮相，将打造成一个集演艺、展示、教育培训等为一体的综合性文化演艺空间。河北艺术中心推出造艺空间，集演艺、旅游、沙龙、文创等于一体，为城市文化再添新景。

北京保利剧院管理有限公司董事长郭文鹏表示，剧场要积极应对运营成本增加、自营项目风险上升、优质产品供给不足等问题，构建以剧场为核心的开放生态；充分探索创新业态，扩展以剧场为载体的新场景、新消费和新商业模式；搭建数字化、信息化智慧剧院，加快数字化提升和创新。（记者姜天骄）

(责编：方经纶、陈键)
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