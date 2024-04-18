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数据共享解小微融资难题

2024年04月18日08:44 | 来源：经济日报
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原标题：数据共享解小微融资难题

国家金融监督管理总局近日印发了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，《通知》提出，增强对小微企业法人服务能力，加大首贷、续贷投放，积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式。来自金融监管总局的数据显示，截至2023年末，普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，同比增长23.27%，较各项贷款增速高13.13个百分点。

普惠型小微企业贷款在实践中有哪些创新？记者了解到，近日，江苏永钢集团的一家下游经销商通过中信银行苏州分行“经销e贷”成功获得500万元贷款。与以往不同的是，作为经销商的贸易公司凭借与永钢集团的合作年限、拿货数量，通过纯信用的方式，就拿到了急需的周转资金。中信银行苏州分行与核心企业系统实现信息交互，通过合作数据建立风控模型实现线上审批的模式，为核心企业下游中小企业解决了融资难题。

银行与企业如何实现数据信息交互？据介绍，2022年，中信银行苏州分行、张家港支行与永钢集团达成合作意向，通过银行与平台数据互动的方式，为纳入永钢集团供应链金融平台的下游小微企业提供“经销e贷”产品及服务。2023年，永钢集团将“提升下游小微企业管理能力，搭建自主供应链金融平台”列入了重要规划，将所有经销商名单、合作年限、拿货数量等信息建立了系统档案，纳入网上平台管理。这种方式实现了经销商数据线上推荐和“经销e贷”申请链接植入的银企数据互动，快速高效获得资金支持的新融资方式得到了企业的充分认可，也为永钢集团的供应链管理平台充分赋能。中信银行张家港支行副行长鲍峰表示，这个模式真正实现了银行、核心企业、下游小微企业多赢共赢的局面。

《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，建立完善金融服务小微企业科技创新的专业化机制，加大对专精特新、战略性新兴产业小微企业的支持力度。

记者在采访中了解到，去年以来，兴业银行建立了金融特派员制度，致力于打通金融助力经济高质量发展的“最后一公里”。在“普惠金融推进月”行动中，金融特派员普及金融知识、解读普惠政策、宣传小微产品，提供配套金融服务方案，目前该行已选聘金融特派员超900人。例如，兴业银行济南分行在今年的“普惠金融推进月”中设立金融特派员，并举办银企对接会，针对科创企业经营特点，推出了涵盖信用、抵押、担保等覆盖企业全生命周期的产品体系和特色政策，与30余家企业达成了融资合作意向。

通过开展“普惠金融活动月”行动，兴业银行全面提升普惠金融服务水平。截至2024年3月末，该行普惠小微贷款余额超5500亿元，较年初新增270亿元，其中科技金融贷款余额超8892亿元，服务科技企业客户16.19万户；乡村振兴贷款余额超7000亿元，服务乡村振兴企业客户1.45万户。兴业银行董事长吕家进表示，兴业银行是民营经济发展的见证者和受益者，也始终把服务民营经济发展作为重大任务和重要机遇。迈步新征程，兴业银行将充分发挥金融作用，不断增加融资总量，持续优化业务结构，积极开展金融创新，不断提升服务民营经济的质效。（记者于泳）

(责编：方经纶、陈键)
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