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换成无絮杨柳行不行

2024年04月18日08:46 | 来源：经济日报
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原标题：换成无絮杨柳行不行

　　随着天气逐渐转暖，北京从4月12日开始进入今年第一个杨柳飞絮高发期。记者从北京市园林绿化局了解到，此轮飞絮树种为雌性毛白杨，预期持续至4月18日。北京市正进一步强化联防联动，聚焦重点区域和重点时段，长短结合、多种措施开展精准治理，降低飞絮对市民生活的影响。

　　有网友表示，治理杨柳飞絮，能否更换现有树种？北京市园林绿化局科技处副处长张博介绍，杨柳树是北京的乡土树种，对首都生态建设有着不可替代的重要作用。目前北京等北方城市杨柳树品种数量众多，且大都已经长成大树，如果大量伐除这些树木，反而导致城市环境质量急剧恶化。

　　张博表示，杨柳雄株刚好可以“扬长避短”，比如雄性毛白杨无飞絮、树干通直、枝繁叶茂、树形优美、生长快、寿命长，同时抗性强，科学开展雄性毛白杨的繁育、示范与推广，对北京杨柳飞絮治理，以及提升首都园林绿化质量、改善首都生态宜居环境具有重要意义。

　　据悉，北京市园林绿化科学研究院黄垡院区、北京市绿地养护中心大东流苗圃已建立杨柳雄株资源收集圃，从北京、河南、山东、甘肃等10余个省市收集并引进雄性毛白杨资源202份和柳属雄株资源34份。北京市园林绿化局联合北京林业大学，引进适宜北京的无飞絮新品种，筛选“京雄1号”等优良品种5个。目前已繁育储备不飞絮优良杨柳树苗木（含不飞絮古毛白杨）20余万株，在老弱病残飞絮杨柳雌株的更新改造中已应用5万余株，下一步将结合大美北京森林建设加大推广应用。

　　北京林业大学教授刘勇介绍，“京雄1号”为人工选育的雄性无絮毛白杨，品种来源于北京市大兴区树龄达200年左右的雄性毛白杨古树。该品种树冠为椭圆形，树干通直，干枝近垂直，枝展开阔，相邻侧枝间水平分布均匀，在北京地区表现优良，适应性强、特征稳定。日前，该品种被认定为北京市良种，被国家林业和草原局授予植物新品种权。“京雄1号”优良品种的成功选育，既保护和利用了北京的毛白杨古树资源，又为从根源上缓解困扰北京市民的飞絮问题提供有效途径。

　　面对飞絮高发期，北京市园林绿化局将与市气象局、市城管委等12个部门紧密协作，将杨柳飞絮防治与安全生产和防火工作、城市精细化管理工作、林地绿地日常养护工作、病虫害防治工作等深度结合，坚持“应湿尽湿，应扫尽扫”，高标准开展杨柳飞絮预报和飞絮综合治理。各区政府、各有林单位也将飞絮防治纳入城市精细化管理范畴，科学制定实施方案，合理安排防治。（记者韩秉志）

(责编：方经纶、陈键)
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