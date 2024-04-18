原标题：我国发展低空经济具备较好基础

科技日报北京4月17日电 （记者刘园园）17日，国新办举行新闻发布会解读当前经济形势和有关政策。国家发展改革委副主任刘苏社表示，一季度经济运行延续回升向好态势，经济增速超出预期，经济结构持续优化，质量效益提高，经济社会发展实现了良好开局。

国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达介绍，主要经济指标增速稳中有升。经济增幅有所提高，一季度国内生产总值同比增长5.3%，环比增长1.6%，增幅分别比上季度提高0.1个百分点和0.4个百分点。工业生产有所加快，规模以上工业增加值同比增长6.1%，增幅比去年全年提高1.5个百分点。

从经济结构调整来看，产业结构稳步趋优，新旧动能转换加快。制造业发展较快，一季度同比增长6.7%，其中高技术制造业增加值增长7.5%；新兴产业加速发展，3D打印设备、服务机器人产量分别增长40.6%、26.7%；生产性服务业发展提速，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%，较上季度提高2.5个百分点。

此次发布会上，作为新质生产力的典型代表，低空经济颇受关注。“当前，我国发展低空经济已经具备较好基础。”国家发展改革委政策研究室主任金贤东说，在政策方面，有关部门围绕飞行活动审批程序优化、空域分类划设、无人机实名制登记等出台了一系列管理制度。

金贤东介绍，低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域，同时也涉及高端制造、人工智能等行业，具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点。低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，积极稳妥推动其发展意义重大。

金贤东还提到，近几年各地加强低空飞行基础设施建设，不断因地制宜探索拓展低空经济发展场景。2023年底全国已建成并登记的通用机场449个、飞行服务站32个。

“我国新型低空飞行器呈现蓬勃发展态势，特别是信息通信、北斗导航、高精导航等新技术广泛应用，一些企业的自动驾驶技术也不断进步。这些技术将为低空经济发展提供支撑。”金贤东说，但我国低空经济发展仍处于起步阶段，在强化顶层设计、提升安全监管能力、健全完善基础设施和基础规则制度体系、培育市场业态等方面还面临不少困难和挑战。

据介绍，下一步，国家发展改革委将与有关部门协调配合，以市场需求为牵引、技术创新为驱动、空域开放为保障，推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。

(责编：方经纶、陈键)

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