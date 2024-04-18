原标题：大模型“AI评标师”正式上岗

科技日报讯 （记者都芃）近日，中国煤炭开发有限责任公司与科大讯飞股份有限公司开展合作，将基于大模型技术打造的“AI评标师”引入企业招标工作流程，显著降低了企业采购成本。这也是国内首个正式上岗的大模型“AI评标师”。

中国物流与采购联合会公布的数据显示，2022年国有企业采购金额达38万亿元。目前，传统招标流程存在效率低下、流程繁琐、合规性不足等问题。传统招标需经历发布招标文件、评审资格、谈判价格、签订合同等多个环节，复杂的招标流程在消耗大量时间及人力物力资源、降低招标效率的同时，也容易诱发如围标、串标等不合规行为。

基于这一行业痛点，科大讯飞股份有限公司以其自研的星火大模型为基础，对中国煤炭开发有限责任公司的招投标文件、评标报告进行学习，准确提取评标因素，构建出面向能源行业的评标大模型底座。同时，通过低侵入集成方式，快速完成与现有招标采购系统的融合，提供智能辅助寻源文件编制、招标业务智能辅助评标、非招标业务智能辅助评标、议价智能辅助评审等功能，实现无人智能评审+人机辅助评审双模式应用，推动企业招标采购业务全流程智能化升级。

目前实际应用效果显示，“AI评标师”可实现采购文件编写效率提升50%、招标评审效率提升70%。

(责编：方经纶、陈键)

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