黄盛

4月的海南，椰风摇曳，大潮奔涌，第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）如约而至。来自71个国家和地区、超过4000个品牌，在这里展示汩汩活力。

不同国家和地区参展商如何在消博会期间顺畅地支付？人民网记者通过走访发现，在消博会交行展厅，数字人民币外币兑换机可支持外籍来华人士使用外币现钞兑换数字人民币；展馆内的罗森、TODAY等商户，配置了具备外卡以及数字人民币支付结算功能的收银设备（POS机），保障境外来华人士现场消费时可使用外卡支付，并体验数字人民币支付的便利性。

“为全力做好消博会期间支付服务支撑工作，交通银行在海南全省范围内，通过优化外卡受理、完善现金供给、提升ATM供钞环境、开展数币体验活动等举措，持续推进海南省支付服务场景优化建设。” 交通银行总行营运渠道部副总经理周云康对此向人民网记者表示，目前，交通银行海南省分行全部网点均为老年客户、外籍来华人员开设了现金服务专窗、专用服务通道。海南省内网点均可办理涵盖13个币种的外币现钞兑换服务，并全覆盖推广“零钱包”快捷兑换服务。在海口地区，交通银行全部现金类自助设备100%具备外卡取现功能。

据介绍，第四届消博会采取“1+3”全岛办展新模式，对金融服务提出了更高要求。在消博会筹备期，交通银行加强了海南省各网点小面额人民币现金和外币现金的储备，创新推出多样化的人民币现金“零钱包”，提供“零钱包”上门兑换服务。此外，该行所有ATM机具均已开通“外卡取现”功能，支持国际银联、VISA、MASTERCARD、JCB和美国运通等组织的境外银行卡取现，设备交易界面支持中英双语服务，全力支持境外来华人员便捷自助取款。

消博会便捷支付的背后，是提升支付服务水平、打通支付堵点，推动支付为民，实现国内国际无缝对接，优化营商环境的需要。

业内人士认为，提升支付水平是服务高质量发展的重要举措，是促进高水平对外开放的内在要求。近年来，我国移动支付发展迅速，对利企便民、活跃交易、繁荣市场等发挥了重要作用。同时，由于我国老年人等群体偏好使用现金，部分外籍来华人员习惯银行卡或现金支付，对使用移动支付不习惯、不适应，支付服务包容性有待提升。为此，国务院办公厅近日发布了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，进一步提升支付服务水平。

周云康介绍说，交通银行主要从境外银行卡刷卡受理、改善现金使用环境、提升移动支付便利性与外籍来华人员开户便利化角度推进实施。并强化外币兑换能力，交行明确在8月末全行可办理5大币种外币现钞兑换服务的网点数不低于全行网点数的90%。

针对外籍来华人员移动支付应用难点，一方面，交通银行将进一步完善个人手机银行APP英文版功能，提升外籍来华人员线上业务受理能力与移动支付便利度；另一方面，将畅通外籍来华人员身份核验通道，借助辅助核验能力满足不同证照来华人员的移动支付需求。

针对外籍来华人员账户开立不便问题，目前交通银行全国2800余个网点均可为外籍来华人员提供便利化的开户服务，并将提供线上预约开户功能，提升个人账户服务水平，满足短期来华人员账户开户需要。

“交通银行将秉持国有大行社会责任，积极践行‘支付为民’理念，进一步丰富、完善和提升支付服务水平。”周云康表示。

(责编：郝帅、吕骞)

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