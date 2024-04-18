本报记者 崔 琦 戴楷然 杨笑雨 邓剑洋

在消博会爱尔兰国家馆的一家威士忌企业展台，参展商正在向观众介绍产品。

本报记者 崔 琦摄

4月13日至18日，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会在海南海口举行。本届消博会，共有来自71个国家和地区的4000多个品牌参展，展现中国消费市场的蓬勃活力和巨大吸引力。接受本报记者采访的外国嘉宾和参展商表示，消博会为各国机构和企业搭建了合作平台，彰显了中国持续扩大高水平对外开放的信心和决心。中国开放的大门越开越大，中国大市场为世界提供巨大机遇。

“为各国企业进入中国市场搭建了重要平台”

作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会室内展览面积达12.8万平方米，签约参展的世界500强和行业龙头企业达57家，预计接待各类采购商和专业观众超过5.5万人，规模、质量、成效和影响力不断提升。消博会已成为全球消费精品集聚地和消费市场风向标，成为海南自由贸易港建设的一张亮丽名片。

今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。本届消博会的法国国家馆以“中法60周年”为主题，为观众提供了如同置身于巴黎的沉浸式观展体验。法国达能大中华区副总裁邹春义表示，深耕中国市场近40年来，达能受益于中国开放稳定、高效便捷的营商环境。“我们相信中国扩大高水平对外开放，将助力外企更好分享中国的投资机遇和增长机遇，在日益优化的营商环境中获得更大的发展。”邹春义表示。

法国驻广州总领事福希玮表示，从首届消博会起，法国企业就积极参与其中，这是法中友好交流的生动例证。从本届消博会法国国家馆可以看出，法国美妆和食品品牌非常重视在中国市场的发展，并与中国伙伴建立了良好的合作关系，这种合作关系能够促进双方互利共赢，帮助法国企业更好融入中国市场。“法国企业在中国市场表现出色，这离不开中国推动高质量发展和对外开放的努力，未来法中双方将实现共同进步。”福希玮说。

谷仓集市、科技投资教育展区、威士忌酒庄……走进主宾国爱尔兰国家馆，融合传统古堡和现代文化长廊的设计风格让人耳目一新。展馆内汇聚了29家爱尔兰参展企业和机构，展示超过50家爱尔兰品牌的200余件展品，涵盖高端酒类、食品乳制品、科技服务等行业。“今年是我们第一次来中国参加展会，很高兴看到中国消费者对我们的产品充满兴趣。”爱尔兰一家威士忌企业相关负责人卢克·麦卡利斯特表示，“消博会为各国企业进入中国市场搭建了重要平台。目前已有很多企业找我们洽谈合作，我们期待通过消博会将产品推向广阔的中国市场。”

在绿地全球馆展台，叙利亚吹制玻璃制品、蒙古国羊肉肠、巴基斯坦骆驼皮灯、南非手工珠串、乌兹别克斯坦手工钩绣大衣等13款特色新品广受关注。巴基斯坦帕克柏仙手工地毯公司负责人哈比表示：“今年是我第一次参加消博会，带来了手工围巾、玉器摆件等产品，希望向中国消费者展现巴基斯坦的独特文化。”2009年，哈比在中国上海设立分公司，至今已扎根中国市场15年。“中国市场的发展变化让我印象深刻，希望通过参加消博会等国际性展会，让我们的产品在中国市场受到更多认可，获得更多发展机会。”哈比说。

“在充满活力的中国市场开拓新的机遇”

消费是拉动经济增长的主引擎。中国国家统计局日前发布的数据显示，一季度，中国社会消费品零售总额突破12万亿元，居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，消费对经济增长的贡献率为73.7%，发挥了重要支撑作用。本届消博会共举办全球消费创新、新品首发首秀等主题活动和特色活动超过300场。其中，以“消博聚新 首发首秀”为主题的新品发布活动汇聚28个国际、国内知名发布主体，共有38个品牌携115件不同款式、系列的新品亮相，涵盖时尚香化、高端食品、电子科技、生物科技等领域。新产品、新技术集中亮相，体现了中国消费结构持续优化升级，中国超大规模市场对外资企业具有强大吸引力。

利用喷雾萃取技术，将充分雾化后的水和清洁剂喷入织物纤维内部，瞬间溶解深层污渍并吸出污水，清洁后速干不留任何水渍……这款锂电布艺清洗机，是全球清洁设备公司德国卡赫集团在本届消博会上首发的新产品。“中国拥有超大规模市场、全球规模最大的中等收入群体，这为卡赫在华发展注入信心。”德国卡赫集团相关负责人柯瑞霖表示，近年来，卡赫通过进博会、消博会等国际性展会扩大了品牌影响力，多款全球首发首秀产品“由展品变商品”，获得了良好的市场反馈，这是中国市场巨大潜力的有力证明。“中国营商环境持续优化，卡赫将继续坚定不移投资中国市场。”柯瑞霖说。

德国大众汽车集团在今年的消博会上首次展出全场景充电解决方案。“借助消博会，大众将加强与中国消费者的互动，进一步融入中国市场。”大众汽车集团（中国）销售副总裁张岚表示，大众刚刚宣布进一步拓展位于安徽合肥的生产及创新中心，强化在华研发实力，加速推进汽车产业电动化、数字化、智能化转型。“我们对中国市场的发展充满信心，将积极与中国高科技企业合作，为中国消费者带来更多高品质的汽车产品。”

在今年的消博会上，瑞士国家馆以剪纸方式呈现阿尔卑斯山、奶牛、雪绒花等元素，9家参展商携12个品牌展示瑞士消费品行业的发展特色。“这体现了瑞士品牌致力于在充满活力的中国市场开拓新的机遇。”瑞士驻华大使馆商务参赞周宏瑞表示，消费在中国经济中发挥着重要作用，中国庞大的消费群体展现了中国市场的巨大发展潜力，消博会为全球经贸合作提供了宝贵平台。

“展现了中国主动拥抱全球经济、促进合作共赢的决心和行动力”

作为海南自由贸易港建设的重要平台，4年来，消博会始终坚持“开放”主题，为外国企业投资中国、深耕中国带来信心，为各国共享中国市场机遇创造良好条件，为多双边区域合作注入务实动力，彰显了中国持续扩大开放的坚定决心。

在本届消博会期间举办的2024中国（海南）高端消费品发展大会上，专业服务机构毕马威发布《海南自贸港旅游零售市场白皮书2024版》，认为中国旅游零售市场发展迅速，成为全球旅游零售市场的重要增长点。毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，消博会展现出中国推进制度型开放的决心。海南正在成为中国扩大开放的重要窗口，为发展新质生产力提供源源不断的动力。

爱尔兰驻华大使安黛文表示，作为本届消博会的主宾国，爱尔兰希望通过消博会这一平台让中国市场了解爱尔兰企业的优质消费品，并期待更多中国企业关注爱尔兰的贸易、旅游、教育和投资领域。“我们相信中国拥有良好的发展前景，希望继续与中国加强贸易投资和经济联系。”安黛文说。

扎根中国市场30余年的泰国天丝集团携多款首发产品四度参加消博会。天丝集团首席执行官许馨雄表示，消博会作为大型国际性展会，为外资企业融入中国经济发展提供了重要平台。“连续4年参展，我们深刻感受到中国市场的澎湃活力和发展机遇。天丝集团将持续拓展在华业务，不断带来更多优质创新产品。”

本届消博会上，法国香槟、西班牙埃丝特巴橄榄油等百余款中欧地理标志产品亮相，参观者可以在现场品尝到不同风味、不同饮食文化的优质产品。“我们希望借助消博会平台将西班牙产品推广到中国市场。”西班牙驻广州领事馆经济商务领事杰米·洛伦佐表示，西中关系保持良好发展势头，两国合作和友谊持续深化，希望进一步深化双边经贸关系。

“中国不断释放加大力度吸引和利用外资的积极信号，持续推出稳步扩大制度型开放的举措，深入推进扩大高水平对外开放，这将为外资在华发展营造市场化、法治化、国际化的营商环境，展现了中国主动拥抱全球经济、促进合作共赢的决心和行动力。”安永集团相关负责人陈凯表示，相信今年在华外资企业将会保持高质量发展趋势。

（本报记者王珂、伊霄、赵梦阳、曹文轩参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 03 版）

(责编：方经纶、陈键)

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