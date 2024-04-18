人民网北京4月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月17日，雅万高铁正式开通运营满半年，客流持续增长，累计发送旅客256万人次，动车组列车安全运行超126万公里，运输安全平稳有序。

雅万高铁自2023年10月17日开通运营以来，印尼中国高速铁路有限公司（KCIC）和由中国铁路北京局集团有限公司、印尼国家铁路公司组成的中印尼运维联合体，认真贯彻落实中印尼两国元首达成的重要共识，切实维护好、运营好雅万高铁，持续提升运输效率和服务品质，有力有效服务沿线人民便捷出行。

优化列车开行方案，旅客运量大幅增长。雅万高铁正式开通运营后，雅加达至万隆间的旅行时间由3个多小时缩短至46分钟，为沿线民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行方式，备受沿线民众青睐。中印尼运维联合体积极适应日益旺盛的客流需求，主动服务斋月和开斋节运输，不断优化列车开行方案，加大运力供给。雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至高峰期52列，单日最高旅客发送量21537人次、旅客上座率最高达99.6%，半年来累计开行高铁动车7050列。

完善服务措施，出行体验持续提升。中印尼运维联合体积极适应印尼民众出行需求，完善旅客服务措施，营造畅通高效、温馨舒适的出行环境。积极推广互联网售票，推行在线退票和改签服务，互联网购票率达86%，同时保留线下售票窗口，支持多种方式支付。实行灵活浮动票价政策，为旅客提供更多选择。加强客流高峰时段乘降组织，动态增加车站引导人员，有序衔接出租车、轻轨、普速铁路等交通方式，服务旅客便捷出行。在哈利姆、帕达拉朗、德卡鲁尔车站设立快餐店、冷饮店和便民超市，在动车组列车上提供冷饮餐吧、咖啡小吃等餐饮服务，配置无障碍设施，让旅客乘坐高铁出行体验更美好。

强化运维管理，运输安全畅通高效。中印尼运维联合体充分借鉴中国高铁运维管理先进成熟经验，高标准、高质量做好列车调度指挥、客运服务组织、设备检查养护、安全风险防控等各项工作，妥善应对暴雨、大风等极端天气，加强雨季行车安全管理，确保了高铁畅通运行和旅客出行安全，半年来雅万高铁列车已累计安全运行超126万公里。同时，加强印尼方员工培训，通过理论培训、模拟操作和“师带徒”等方式，帮助熟悉设备设施和作业流程，在实践中积累工作经验，部分印尼本地员工取得任职资格并独立作业，不断提升雅万高铁属地化运营管理能力。

(责编：王连香、吕骞)

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