人民网北京4月18日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，全国铁路4月份实行新的货物列车运行图后，4月18日上午，由北京开往广州的首列时速120公里快速多式联运班列X8743次，从中国铁路北京局丰台西站驶出，这趟班列预计33个小时后将抵达广州大朗站。

据北京铁路物流中心营销部经理张书生介绍，快速多式联运班列主要运输家具、食品、汽车配件等日用百货，根据集货就近的原则，在北京大红门货场和廊坊广阳货场等站点组织装车。与普通货物列车运行速度不超100公里/小时不同，该班列运行时速提升至120公里/小时，运输时间从原来的5到7天缩短到33个小时，货物运输效率大幅提升，对有效降低全社会物流成本具有积极推动作用。

为确保班列高质量开行，中国铁路北京局对班列采取优先承运、优先受理、优先配空、优先挂运的举措，开辟货物发运“绿色通道”；实行全过程跟踪服务，安排专人盯控计划提报、装车组织等各方面作业流程，及时帮助客户解决装车、上站、仓储、安检等各类问题，消除客户后顾之忧，提升服务体验。同时，中铁快运股份有限公司充分发挥广东佛山中铁官窑货场物流枢纽作用，加强货源组织，为班列重去重回、循环运输提供保障。

据悉，班列运行初期计划每周开行5列，为北京与广州间货物运输搭建起一条大运量、高效率、准时准点、绿色环保的物流新通道，为更好服务建设全国统一大市场，助力经济社会高质量发展提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)

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