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工业和信息化实现良好开局 工信部详解四方面表现

2024年04月18日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者申佳平）4月18日，在国务院新闻办举行的发布会上，工业和信息化部副部长单忠德表示，2024年一季度，工业经济保持较快增长，高质量发展取得积极成效，总体实现良好开局，具体表现在四个方面。

单忠德指出，一是工业经济运行平稳向好。工业生产较快增长。一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点。电子、化工、汽车等重点行业增长带动作用明显，工业大省大市发挥了挑大梁作用。企业效益持续改善。前两个月，规模以上工业企业实现利润同比增长10.2%，实现了自去年8月份以来的连续增长。市场预期向好。一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加，3月份制造业采购经理指数（PMI）回升到景气区间，达到了50.8%。一季度规模以上中小企业工业增加值同比增长7.4%。

二是新型工业化加快推进。高端化发展取得新突破。统筹实施关键核心技术攻关工程、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，创新成果不断涌现，300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线。扎实推进制造业重点产业链高质量发展行动，发展壮大先进制造业集群。一季度高技术制造业增加值同比增长7.5%。智能化水平取得新提升。加快推进四个融合——数字技术与制造技术深度融合，数字经济与实体经济深度融合，信息化与工业化深度融合，人工智能与制造业深度融合，目前已培育421家国家级智能制造示范工厂。央地协同出台系列政策支持企业数字化转型、智能化改造，全国已建成近万家数字化车间和智能工厂。绿色化发展取得新成效。推动产业结构向绿色化、低碳化持续优化，氢能、新型储能等应用场景不断拓展，一季度，新能源汽车市场占有率超过31%，钢铁、有色金属等传统行业规模以上工业单位增加值能耗继续下降。

三是信息通信业稳步发展。一季度，电信业务收入同比增长4.5%。基础设施支撑能力持续增强。“双千兆”网络部署稳步推进，累计建成5G基站364.7万个，5G用户普及率突破60%，千兆城市达到207个，引导构建梯次算力基础设施架构。信息技术赋能效应不断放大。5G应用在制造业质量检测、矿业生产等领域规模推广；工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成了200余个工业互联网示范应用标杆。服务民生水平有效提升。持续开展APP治理，有力有效维护用户权益，进一步加快互联网应用适老化改造优秀案例示范推广。

四是营商环境持续优化。努力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，提出了四个强化——强化对企服务，强化创新主体，强化产融对接，强化开放发展。在强化对企服务方面，组织开展“一起益企”中小微企业服务行动，扎实推进清理拖欠企业账款专项行动、建立健全解决账款拖欠问题长效机制。深入落实各项惠企政策，部署了今年减轻企业负担工作任务，着力解决企业“急难愁盼”问题。在强化创新主体方面，培育壮大高新技术企业、专精特新中小企业，促进大中小企业融通发展，真正地激发企业创新活力、增强企业发展动能。在强化产融对接方面，发挥国家产融合作平台作用，助企融资累计达到7800多亿元。在强化开放发展方面，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步扩大增值电信业务对外开放，深化与各国企业互利合作。

单忠德表示，下一步，工业和信息化部将坚定发展信心，坚定创新信心，坚定开放信心，坚持开门发展制造业，坚持开放合作创未来，加强科技创新和产业创新深度融合，促进数字技术与实体经济深度融合，全力以赴抓好工业稳增长，加快发展新质生产力，推进共性技术平台、中试验证平台建设，以信息技术、数字技术、智能技术、绿色技术等助力新型工业化，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，不断巩固工业经济回升向好态势，培育发展新动能，为工业经济高质量可持续发展提供有力支撑。

(责编：申佳平、吕骞)
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