人民网北京4月18日电 （记者申佳平）4月18日，在国务院新闻办举行的发布会上，工业和信息化部副部长单忠德透露，一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%，为8个季度以来的最高值，工业经济保持较快增长，总体实现良好开局。

单忠德介绍，工业大省大市和重点行业保持稳定增长。31个省份中28个省份工业增加值同比增长，江苏、山东、浙江、福建、湖北等9个工业大省增速高于全国平均水平。50个工业大市中，深圳、苏州、合肥、南通、台州、东莞等工业大市实现两位数增长，工业大省、工业大市发挥挑大梁作用。重点行业运行平稳向好。41个工业大类行业中，电子、汽车等37个行业增加值同比保持增长，增长面较去年扩大22个百分点。装备制造业持续较快增长。一季度增加值同比增长7.6%，拉动规模以上工业增长2.4个百分点，发挥了装备支撑和增长带动作用。消费品制造业生产明显改善。一季度增加值同比增长4.2%，扭转了2022年4月份以来低迷态势。原材料制造业保持平稳增长。一季度增加值同比增长7.5%，其中有色、化工等行业增速超过整体工业水平。

同时，高技术制造业和新兴产业保持快速增长。高技术制造业生产明显回升。一季度，高技术制造业增加值同比增长7.5%，较去年四季度加快2.6个百分点。新兴产业典型产品保持较高增速。太阳能电池增长20.1%；与光伏相关的多晶硅、单晶硅增速高达50%以上；一季度新能源汽车产销同比分别增长28.2%和31.8%。同时，工业和信息化部联合六部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》、《人形机器人创新发展指导意见》等，支持企业积极开辟新领域新赛道，加快发展新质生产力。

此外，工业经济回升向好的积极因素持续累积，工业经济发展空间大、信心足、动力强。主要表现在，市场需求有支撑，一季度制造业投资同比增长9.9%，规模以上工业出口交货值同比增长0.8%，汽车销量同比增长10.6%，家电类商品消费同比增长5.8%，特别是工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策加快释放市场空间。经营主体有信心，规模以上工业企业利润连续增长，制造业民间投资同比增长11.9%，根据一季度工业和信息化部对3.6万家重点企业调查问卷显示，76%的企业预计其产值二季度将增长或持平。发展动力有源泉，截至2月底，规模以上工业企业户数较上年底增加1.9万户，达到50.1万户。178个国家高新区高质量引领示范取得很好成效，45个国家先进制造业集群成为引领重点行业和领域创新发展的重要力量。

单忠德表示，工业和信息化部将着力把高质量发展的要求贯彻到新型工业化全过程，加强科技创新与产业创新深度融合，发展高科技，实现产业化，培育发展新质生产力，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，坚持质量第一、效益优先，扎实推进稳增长、转方式、增动能、化风险，巩固增强工业经济回升向好态势。

(责编：申佳平、吕骞)

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