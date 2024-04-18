人民网北京4月18日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办举行的发布会上表示，一季度，电信业务收入达到4437亿元，同比增长4.5%，总体保持稳步增长，为全年工作奠定了良好开局。

赵志国介绍，截至3月底，全国累计建成5G基站达到364.7万个，5G用户普及率也超过60%，具备千兆网络服务能力端口达到2456万个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用，更好地支撑算力和数据要素跨主体、跨类型、跨地域高效互联互通。

在技术产业方面，关键技术加快突破，完成高中低频段全覆盖5G轻量化商用验证，量子计算原型机研发性能指标不断提升，量子纠错试验验证取得突破。产业实力在稳步提升。一季度，我国手机尤其是5G手机出货量达到5643万部，占同期手机出货量的83.7%，反映出高端或者智能5G手机的需求量较大。

在数实融合方面，5G应用已经融入到97个国民经济大类中的74个，在工业、矿业、电力、医疗等重点领域规模推广，“5G+工业互联网”项目数超过1万个，应用赋能向核心控制环节加速拓展。生成式人工智能在聊天机器人、智能搜索、文本生成等应用中也在广泛推广普及。一季度，移动互联网流量同比增长14.3%。

在民生服务方面，截至去年底，我国农村互联网普及率达到66%，城乡差距持续缩小。适老化产品服务更加贴心可及，5G视频客服、“挥一挥”验证码等新场景持续涌现，并在逐步实现。民生保障力度持续加大，以行风建设和纠风工作为引领持续保障，全力维护用户合法权益，一季度共拦截诈骗电话和诈骗短信达到10亿次。

赵志国表示，下一步，工信部将进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。

一是夯基础。把基础打牢打实，加快落实大规模设备更新相关政策，推动信息基础设施优化升级。推进算力基础设施协同发展，加快形成全国一体化算力体系。

二是抓创新。推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合，加快5G演进。5G正在向5GA或5.5G演进，加快6G、万兆光网研发力度。

三是强应用。加速推进大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，持续加快工业互联网的规模化应用。

四是优监管。加快出台创新信息通信行业管理优化营商环境的政策意见，持续打造一流营商环境，更好地为市场主体服务。

五是保安全。加强技术保障能力建设，提升行业网络和数据安全管理水平，促进网络和数据安全产业能够更好地创新发展。

(责编：申佳平、章斐然)

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