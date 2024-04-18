人民网记者 李栋

病虫害防治事关粮食稳产增产，也是实现全年粮食丰收的关键。当前，冬小麦主产区陆续进入抽穗扬花生长阶段，既是产量形成的重要生育期，也是小麦重大病虫害防控的关口期。当前，各地区各部门全力打好“虫口夺粮”保卫战，为全年粮食生产开好头、起好步。

一大早，在河南省南阳市唐河县的一片高标准农田上空，多架植保无人机腾空而起，开始了新一轮的“精准施药”。农技员胡小丽正通过农作物病虫害专业化统防统治监管系统，对此次飞防进行实时监管。

“我们通过操作屏幕能实时监测无人机对每亩地的农药喷洒量、作业面积，所有数据可一目了然。”胡小丽说，同时，配合前期搭建的农林物联网管理系统，农技人员能第一时间了解到苗情、病虫害发展趋势、病虫结构。

进入四月，河南省8500多万亩小麦陆续进入抽穗扬花期，这段时间是小麦产量形成的关键期，更是病虫害防控、防灾减灾的关键时期。

“自去年麦播以来，先后出现的8轮大范围降水过程，为实现今年夏粮丰收打下了良好基础。”农业专家介绍，但受田间湿度偏大、近期气温适宜影响，病虫害随之进入快速扩展期，防灾减灾形势不容乐观。

河南省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰介绍，从现在到5月初，是小麦条锈病、赤霉病防控的关键时期，窗口期短、防治任务重，一旦错过就会失控，严重影响小麦产量、质量。“各地要坚持抓早抓小、统防统治，迅速掀起防控高潮，一个地块一个地块盯紧、防死，坚决打好这场‘突击战’。”

从当前看，河南省小麦生产形势总体较好，一二类苗由冬前的89.4%提高到93.4%，比常年增加1.9个百分点。

“连续阴雨，滋生了小麦病虫害风险，不到麦收结束，这种担心就放不下。”与各地种粮农民一样，江苏省启东市汇龙镇种粮户陈文刚有着同样的揪心事。“每年针对小麦赤霉病、锈病、白粉病、蚜虫等重大病虫害的防控，是田间管理的重中之重，既影响着产量，又关系到收入。”

据当地农业农村局调查人员介绍，启东市4月上旬小麦赤霉病稻桩枝带菌率4.5%，丛带菌率17.8%，已满足大流行菌量条件；气象部门预测4月中下旬有多次降水过程，与小麦扬花期高度吻合，对小麦赤霉病发生蔓延极为有利。

病情、虫情就是险情，如何把险情掌握在可控范围之内？“进入4月，通过成立小麦防病治虫专项技术与工作组，并联合相关部门分成12个督查小组，开展巡查工作，100多名农技人员分赴300多个病虫害重发田块现场指导防控防治，确保让种粮户安心放心，合力夯实今年小麦丰收基础。”启东市农业农村局负责人表示。

据全国农业技术推广服务中心（以下简称全国农技中心）组织有关省级植保机构和科研教学单位专家会商分析，预计2024年全国小麦主要病虫害总体偏重发生，发生面积8.9亿亩次，其中病害发生5.2亿亩次，虫害发生3.7亿亩次。中后期发生面积约占全年发生面积的85%。赤霉病在长江中下游、江淮和黄淮南部麦区偏重流行。

据中国农业科学院院长吴孔明介绍，我国是迁飞昆虫影响的重点区域，尤其是我国东部处在东亚昆虫迁飞场中，这是在东亚季风等多种因素共同影响下形成的一个巨大迁飞场。我国公布的10种一类农作物害虫中，就有8种具有迁飞习性。

“目前，我国各地农业部门、农业科研单位、农业院校等都在不断推进农业迁飞害虫的监测预警。这张全方位监测预警的‘防虫天网’威力还在不断强化，在全国任何地点发现迁飞昆虫，都可以在最短时间内确定迁飞情况并发出预警，通知各地开启针对性防治工作。”吴孔明说。

为全力打好今年夏粮“虫口夺粮”保卫战，近日，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心召开全国小麦穗期重大病虫害防控现场会，对小麦穗期重大病虫害防控和小麦“一喷三防”进行再动员再部署。

会议强调，今年气候特殊，4月至5月小麦主产区降雨偏多，有利于小麦条锈病、赤霉病重发流行，黄淮海地区成灾风险增加，防控任务异常艰巨。

“要将小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等穗期重大病虫害防控作为当前农业生产的重中之重，坚持丰收不到手、防病治虫不放松，采取更加有力的措施推进小麦中后期重大病虫害防控和‘一喷三防’。”农业农村部种植业管理司相关负责人表示，要通过压实属地责任、落实防控资金物资、落实防控关键措施和强化防控技术指导等多重措施，合力织牢夏粮病虫害“防控网”，全力打好“虫口夺粮”保卫战。

(责编：郝帅、吕骞)

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