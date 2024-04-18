人民网记者 杜燕飞

金融是国民经济的血脉。中央金融工作会议强调，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

保险业是经济社会发展的“减震器”“稳定器”。近期，中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等5家A股上市保险公司2023年“成绩单”陆续出炉。“服务国家大局”“做好五篇大文章”成了上市保险公司年报上的热词。

年报数据显示，截至2023年12月底，中国人保“八项战略服务”投资规模近8000亿元，2023年承担风险保障金额超3500万亿元；中国人寿投资实体经济累计超过4万亿元，绿色投资存量规模超4600亿元；中国平安支持实体经济发展投入8.77万亿元；新华保险服务实体经济投资累计超9200亿元；中国太保引导长期资金服务实体经济，2023年全年新增投资约1200亿元。

创新是引领发展第一动力。科技金融方面，2023年多家上市险企持续对接专精特新企业和高新技术企业保险需求，推出涵盖研发、生产、销售全流程保障的专属保险产品，并给予其融资支持。以中国人保为例，2023年中国人保承保高新技术企业11万家，提供风险保障87.2万亿元，知识产权保险为科技企业提供风险保障近250亿元。

随着我国加速进入老龄化社会，多家上市保险公司发力养老金融，助力构建多层次养老保障体系建设。年报数据显示，2023年，中国太保构造“保险+健康+养老”解决方案，“太保家园”已形成12城14园布局，投资总储备床位近1.6万张；中国人寿寿险公司大病保险覆盖近3.5亿人，长期护理保险项目覆盖超3800万人，城市定制型保险承办项目数量创新高，建设多层次养老保险体系。

值得一提的是，2023年，上市保险公司在助力实体经济发展的同时，一方面，加快数字化发展，强化科技赋能保险价值链，另一方面，利用科技手段推动保险向“风险减量服务”转变，助力提升社会风险防范与处置能力。

年报显示，2023年，中国平安实现智能引导客户自助续保3003亿元，同比增长13%，AI座席服务量约22.2亿次，智能化理赔拦截减损108.2亿元，同比增长16%；新华保险完善以“智多新”“随信通”“智慧柜员机”为代表的智慧客服集群，累计服务客户2,252万人次；中国人寿启动金融科技数字化工程建设，推动公司高质量发展；中国太保推进基于大模型技术的数字化员工等智能化标杆应用研发，强化一体化数智新风控；中国人保探索服务产品、服务场景生态运营，助力构建“保险+服务+科技”新商业模式，风险防控能力不断提升。

“2024年，集团将进一步加强数字化建设，制定实施数字化建设行动方案，强化人工智能等新技术在保险场景中的应用，提升数智化运营管理水平和客户服务能力。”人保集团董事长王廷科在业绩发布会上表示，人保财险将实施“风险减量服务工程”，践行“保险+风险减量服务+科技”商业模式，完善矩阵式管理体系，优化事业部运行机制。

中国保险行业协会相关负责人表示，当前，保险业将数字化转型上升为保险业重要发展战略，科技与业务深度融合，丰富保险服务手段，拓展保险服务范围，提升保险和服务效率，强化保险数据安全，形成了新型的数字化保险生态，推进保险业全面变革，更好地服务实体经济，服务民生保障。

展望2024年，在业绩报告发布会上，上市保险公司相关负责人谈到的共同话题是保险公司将更持续践行保险行业高质量发展的战略，坚持长期主义的理念，做好“五篇大文章”。

王廷科表示，中国人保要突出服务国家战略，在服务中国式现代化建设中找准定位和着力点，在落实做好“五篇大文章”和“七大保险”中，制定行动方案，抓好“八项战略服务”。

中国人寿董事长白涛在业绩发布会上表示，要聚焦主责主业，坚持保险姓保，发挥好经济减震器和社会稳定器的功能，服务于国家战略，为社会经济建设贡献力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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