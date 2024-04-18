人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“智能制造是实现我国制造业由大变强的核心技术和主线，是制造强国建设的主攻方向，也是推进新型工业化的重要任务。”4月18日，工业和信息化部副部长单忠德在国务院新闻办举行的发布会上透露，下一步将深入推进智能工厂和智慧供应链建设。

单忠德表示，大力发展智能制造，就是要实现优质、高效、绿色、安全的制造产品。同时，在发展智能制造过程中，会进一步重塑制造业技术体系、生产模式、产业形态和价值链。下一步，在目前工作的基础上，工业和信息化部将做好几个方面的工作。

一是强化应用牵引。深入推进智能工厂和智慧供应链建设。开展“人工智能+”行动，建设智慧园区，培育一批数字化转型、智能化发展的典型标杆，支持传统产业和中小企业基于成熟技术、先进适用技术进行技术改造。目标是到2025年，70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化，建成一批引领产业发展的智能制造示范工厂。

二是完善供给支撑。谋划布局智能制造领域的相关重大科技创新项目，加强智能制造工艺、智能制造装备、智能产品、软件系统等关键核心技术攻关，同时开展智能制造系统解决方案供应商培育，到2025年培育一批专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案的供应商，更好地推动更多企业进行数字化转型、智能化提升。

三是健全基础设施。适度超前布局5G、算力、移动物联网等信息基础设施，加大工业互联网平台建设，加快工业互联网创新发展，完善智能制造标准体系。特别是要加强评估评价工作，目标是到2025年建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

“今年刚好在推进大规模工业设备更新，我们也抓住这个机遇，体系化推进智能制造应用探索、科技攻关、基础设施建设等工作，大力推进制造业数字化、网络化、智能化发展，为制造强国建设提供有力支撑。”单忠德表示。

(责编：申佳平、章斐然)

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