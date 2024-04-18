人民网北京4月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办今日举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，将引导企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术改造升级。

陶青指出，绿色低碳发展是当今世界科技革命和产业变革的方向。工业和信息化部在推动制造业绿色化发展方面已取得积极成效。

在能源资源利用方面，产品能效显著提升。我国钢铁、原铝、水泥熟料等行业单位产品能效取得较大提升，用能结构持续优化，在钢铁、石化化工等重点行业、领域推广了一批工业绿色微电网典型应用场景与案例。在产品结构方面，绿色供给能力持续增强。先进制造业比重持续提升，绿色装备和产品供给进一步增强。例如，一季度新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率已达31.1%。在绿色制造方面，标杆引领作用不断显现。目前，在国家层面已经累计培育绿色工厂5095家、绿色工业园区371家、绿色供应链管理企业605家，培育绿色制造专业化服务机构500余家。在新动能培育方面，未来产业加快布局发展。在工业领域，氢能、新型储能等应用场景不断拓展，首个万吨级绿氢产业化示范项目已经建成投产，钢铁行业首套百万吨级氢基竖炉已经点火运行。

陶青表示，下一步，工业和信息化部将进一步落实落细全国新型工业化推进大会关于全面推动工业绿色发展的部署安排，以锻造产业绿色竞争新优势为主线，打造一批绿色制造标杆，重点从三个方面发力。

一是加快传统产业绿色低碳转型升级。落实好大规模设备更新和消费品以旧换新等支持政策，引导企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术改造升级，加快传统产业产品结构、用能结构、原料结构优化调整和工艺流程再造，提升产业竞争力。

二是推动新兴产业绿色低碳高起点发展。引导数据中心、通信基站等信息技术设施扩大绿色能源利用比例。比如，加快废旧动力电池、光伏组件、风机叶片等新型固废综合利用。聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局好氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存等未来产业。

三是培育制造业绿色融合新业态。大力推动数字化和绿色化深度融合，推动现代服务业和绿色制造业深度融合，推动绿色消费需求和绿色产品供给深度融合，培育新业态、孕育新动能。

(责编：申佳平、章斐然)

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