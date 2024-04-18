人民网北京4月18日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，今年4月24日，是第9个“中国航天日”，在此期间，全国将开展“中国航天日”系列活动。国内相关部门、高校、社团等将在4月24日及前后举办近500场系列活动，航天院士专家、航天员将走进学校开展科普讲座，相关航天展馆、航天设施将集中向社会公众和大中小学生开放，航天题材影视作品、系列科普电视节目等也将在航天日期间陆续播出。

4月17日，国家航天局在京召开2024年“中国航天日”新闻发布会，公布了中国航天日相关活动安排。2024年“中国航天日”以“极目楚天，共襄星汉”为主题，由工业和信息化部、国家航天局、湖北省人民政府联合主办，武汉市人民政府、武汉大学承办。主场活动将在湖北武汉举办，包括启动仪式、中国航天大会、航天文化艺术论坛、航天科普系列展览等活动，同期举办首届中国-拉美和加勒比国家航天合作论坛，将发布《武汉宣言》。启动仪式上将首播今年航天日主题宣传片，发布嫦娥七号任务国际载荷搭载项目等航天重大信息，公布2024年“中国航天公益形象大使”，颁发2023年度中国航天基金会钱学森最高成就奖等。届时将有50多个国家、地区和国际组织的外宾参加航天日主场活动。

过去一年中国航天探索浩瀚宇宙的脚步行稳致远。2024年，中国航天工程任务密集实施，探月工程四期嫦娥六号任务将着陆月球背面南极-艾特肯盆地并采样返回；载人航天工程将实施神舟十八号、十九号载人飞行任务；商业航天首次被写入政府工作报告，将极力打造新增长引擎。

近年来，湖北省委、省政府坚持火箭链、卫星链、数据链、服务链“四链”并举，突破性发展商业航天，取得显著成效。武汉市将航天产业列入重点战略性新兴产业，近年来抢抓全球商业航天产业发展机遇，出台系列政策措施，加速推进国家航天产业基地建设。武汉大学充分发挥遥感学科优势，研制发射“珞珈”系列科学试验卫星，围绕航天前沿科学问题研究、关键技术攻关和产业转化等取得一批重大科研成果，在高分对地观测、北斗导航、载人航天等重大工程中成功应用。

(责编：赵竹青、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经