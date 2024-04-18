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工信部：将打造全国统一算力服务大市场 降低中小企业用算成本

2024年04月18日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者申佳平）4月18日，工业和信息化部副部长单忠德在国务院新闻办举行的发布会上透露，将培育一批有竞争力的算力服务企业，打造全国统一算力服务大市场，降低中小企业用算成本。

单忠德表示，按照今年《政府工作报告》提出的“加快形成全国一体化算力体系”相关部署要求，工业和信息化部加强政策引导，扎实推进算力基础设施建设，不断强化产业创新能力，持续推动算力应用落地，取得了积极成效。

一是积极引导算力设施建设。加快落实《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动计算、网络、存储和应用协同发展，引导构建全国枢纽、区域中心、本地边缘协同发展的梯次算力基础设施架构。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到230EFLOPS，即每秒230百亿亿次浮点运算。

二是着力夯实算力发展基础。优化算力结构，推动算力资源多元化供给，逐步提升智能算力比例，满足人工智能应用发展需求。截至2023年底，我国智能算力规模达到70EFLOPS，即每秒70百亿亿次浮点运算，增速超过70%。推动基础电信企业规划建设超过180条“东数西算”的干线光缆，骨干网互联带宽扩容到40T，全国算力枢纽节点20ms时延圈已覆盖全国主要城市。

三是加快推进算力资源调度。加强算间互联关键技术攻关，研发算网云调度系统，建立算力标识体系，完善算力互联互通标准规范。强化网间互联数据传输效能，升级新型互联网交换中心、骨干直联点功能，提升算力接入网络能力。

四是有效构建算力产业生态。组织开展国家新型算力中心典型案例遴选，加大产业标杆引领作用。征集算力应用创新项目超过5000个，覆盖金融、交通、城市治理等多个领域。指导成立算力产业发展方阵，打造产业发展共同体，更好促进融通协同发展，让算力中心实现更好的发展。

单忠德指出，下一步，工业和信息化部将从三个方面持续发力构建全国一体化算力体系。

一是统筹算力资源，提高利用效率。优化算力基础设施布局，深化算力基础设施统筹监测，引导东西部算力协同发展。推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络，增强算力网络接入能力。推动公共算力标准化互联互通，提升算力利用效率。

二是加强智算引领，优化算力结构。积极推进人工智能计算架构和软件生态建设，加速突破一批标志性技术产品和方案。鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，更好地把智能算力方面用得更好。

三是激发算力需求，完善算力服务。研究建立公共算力服务监督管理体系，组织算力服务调度和运行安全监测评估，培育一批有竞争力的算力服务企业，打造全国统一算力服务大市场，不断优化算力网络产品和服务，降低中小企业用算成本，提升算力普惠易用水平。

单忠德同时表示，算力已成为推动经济社会高质量发展的重要引擎，更是科技创新、产业高质量发展的重要基础。工业和信息化部将在算力布局、智算供给、效率提升、服务保障等方面持续发力，为加快推进新型工业化、服务构建新发展格局提供更有力的支撑。

(责编：申佳平、章斐然)
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