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工信部：将联合有关部门加快推动建设低空装备第三方检测认证体系

2024年04月18日11:25 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者申佳平）“低空经济是典型的新兴产业，是新质生产力的典型代表，更是培育发展新动能的重要方向，具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点。4月18日，工业和信息化部副部长单忠德在国务院新闻办举行的发布会上透露，将加快建立贯穿低空装备研发设计、生产制造、试验验证、运行支持全生命周期的工业标准体系，联合有关部门推动建设第三方检测认证体系。

单忠德表示，发展低空经济离不开先进飞行器，发展低空经济需要信息化、网络化、通信等方面的支撑，通用航空制造业为低空经济发展提供装备支撑，信息通信网络为低空经济发展提供基础支撑。近年来，以无人机为代表的通用航空装备制造业取得快速发展，据不完全统计，到2023年底，我国民用无人机研制企业已超过2300家，量产的无人机产品超过1000款。2023年，我国交付民用无人机超过317万架，通用航空制造业产值超过510亿元，同比增长近60%。

单忠德指出，下一步，为了发展好低空经济，特别是统筹好高质量发展和高水平安全，进一步加强部门协同、央地联动，加快打造低空经济增长新引擎，将重点加强四个方面工作。

一是加快装备创新。发展低空经济需要低空装备，将围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。

二是加强应用牵引。聚焦物流、救援、运输等应用场景，以产业生态链构建为导向，打造低空多场景应用示范体系，积极培育低空经济领域高技术企业、专精特新“小巨人”企业，加快围绕创新链布局低空经济发展产业链，真正强化产学研深度融合，更好发展低空经济。

三是增强技术贯通。充分利用好、发挥好新一代信息通信技术、数字技术、智能技术、人工智能等使能技术，加速低空智联技术攻关和模式创新，为构建未来低空安全高效运行体系提供坚实支撑。

四是强化标准支撑。加快建立贯穿低空装备研发设计、生产制造、试验验证、运行支持全生命周期的工业标准体系，联合有关部门推动建设第三方检测认证体系。

“低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模，一定能够更好地造福百姓，更好地满足人民对美好生活的向往。”单忠德表示。

(责编：申佳平、章斐然)
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